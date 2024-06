Exnúmero uno del mundo tuvo que renunciar a competir en Wimbledon 2024

El bicampeón de Wimbledon Andy Murray ha quedado descartado para el torneo de este año tras someterse a una operación de espalda, según confirmó el domingo el ATP Tour.

"Después de una operación en un quiste espinal, Andy Murray está tristemente fuera de Wimbledon. Descansa y recupérate Andy, echaremos de menos verte allí", dijo la ATP en X, antes Twitter.

El escocés aspiraba a despedirse del Grand Slam sobre hierba, que ganó en 2013 y 2016.

Sin embargo, el jugador de 37 años necesitará unas seis semanas para recuperarse de la operación, ya que Wimbledon comienza el 1 de julio.

Publicidad

Ahora también se enfrenta a una carrera contrarreloj para estar en forma para los Juegos Olímpicos de París del próximo mes, con Murray dos veces medallista de oro en los individuales.

Murray sólo pudo disputar cinco juegos antes de que una lesión en la espalda le obligara a retirarse de su partido de segunda ronda contra el australiano Jordan Thompson en la prueba de calentamiento de Queen's en Londres el miércoles.

Andy Murray, tenista británico y considerado uno de los mejores de la historia AFP

Publicidad

El ex número uno del mundo, que juega con una cadera metálica, pasó apuros desde el principio de su partido contra Thompson y dijo después que tenía una sensación de debilidad en la pierna derecha y que había perdido la coordinación.

"Nunca había tenido esa pérdida de coordinación, control y fuerza en la pierna", dijo Murray poco después de retirarse de su partido con Thompson.

"He estado luchando con mi espalda durante un tiempo -- había perdido la fuerza en mi pierna derecha así que perdí todo el control motor, no tenía coordinación y no podía moverme realmente".

Preguntado entonces por sus posibilidades de jugar en Wimbledon, añadió: "Como todos los tenistas, tenemos articulaciones degenerativas y cosas en la espalda, pero para mí todo ha sido predominantemente el lado izquierdo durante toda mi carrera".

Publicidad

"Nunca he tenido demasiados problemas con el lado derecho. Así que quizá se pueda hacer algo de aquí a entonces para ayudar al lado derecho".

Murray se sometió a una cirugía menor de espalda en 2013 y tras una derrota en primera ronda en el reciente Abierto de Francia dijo que necesitaría tratamiento para hacer frente a las molestias.

Publicidad

El tres veces campeón de Grand Slam no regresó a la competición hasta mayo, tras casi dos meses de baja por una lesión de tobillo.

En Wimbledon iba a jugar en individuales y dobles con su hermano Jamie, antes de poner fin a su carrera en los Juegos Olímpicos de París.