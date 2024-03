Jannik Sinner vs Grigor Dimitrov: hora y dónde ver EN VIVO y ONLINE; final de Masters 1.000 de Miami

El italiano Jannik Sinner aplastó este viernes al ruso Daniil Medvedev y avanzó a su tercera final del Masters 1000 de Miami, en la que chocará con el veterano tenista búlgaro Grigor Dimitrov, gran sensación del torneo.

Sinner, segundo sembrado, superó en la primera semifinal a Medvedev (3º) por 6-1 y 6-2 en 69 minutos de excelso tenis con el que tomó revancha de su derrota en la final del año pasado.

En caso de victoria el domingo frente a Dimitrov, quien se deshizo en su semifinal del alemán Alexander Zverev, Sinner desbancará del segundo lugar de la ATP al español Carlos Alcaraz, eliminado en cuartos de final. El partido será a las 2:00 p.m. (hora Colombia) y será transmitido por la plataforma Star Plus.

Sinner, que también cayó en la final de 2021 frente a Hubert Hurkacz, se presentará como favorito indiscutible a su primer título en Miami y segundo de categoría Masters 1000 tras el del año pasado en Toronto.

"La primera vez que vine aquí llegué a la final y no pude dormir por la noche. Ahora soy un jugador diferente, una persona diferente", dijo Sinner, octavo tenista en llegar a tres finales de Miami y el más joven de todos ellos a sus 22 años.

Este viernes, frente a un gran especialista en pista dura como Medvedev, Sinner bordó una obra maestra de juego que lo ratifica como el tenista más en forma de este arranque de temporada.

El espigado tenista lidera el circuito en victorias este año con 21 y cuenta una sola derrota que le aplicó Alcaraz este mes en las semifinales de Indian Wells.

"Estoy sorprendido" por mis resultados, reconoció. "Estoy muy contento con mi temporada pero por otro lado sé que los jugadores me conocen más. Me estudian, así que tengo que estar preparado".

Jannik Sinner en Miami. Brennan Asplen/Getty Images

"Ganó fácil"

Sinner alcanzó su ansiado primer título de Grand Slam el pasado enero en el Abierto de Australia, venciendo también a Medvedev en la final.

El ruso, que el viernes buscaba su undécima final Masters 1000, sigue dominando el cara a cara con el italiano (6-5) pero ha hincado la rodilla en sus cinco pulsos desde la final de Miami del año pasado.

"Podríamos hablar durante horas, pero al final no jugué lo suficientemente bien. Él jugó bien y ganó fácil", resumió Medvedev antes de comparar la impactante eclosión de Sinner con estrellas anteriores.

"Yo no estaba cuando el 'Big 3' (Federer, Nadal, Djokovic) llegó al circuito. Carlos (Alcaraz) ascendió de una manera diferente, quizás más rápida, pero los dos lo hicieron muy jóvenes y de forma muy directa", relató.

Dimitrov puede también con Zverev

A diferencia del monólogo de la primera semifinal, Dimitrov y Zverev sí ofrecieron un igualado pulso del que salió victorioso el búlgaro por marcador de 6-4, 6-7 (4/7) y 6-4.

Dimitrov, que volverá al top-10 de ATP por primera vez desde 2018, ya había dado otra campanada en Miami al eliminar en cuartos a Alcaraz.

El búlgaro, de 32 años, está de vuelta en la élite con su segunda final en los últimos cuatro Masters 1000 disputados, tras la que perdió en octubre ante Novak Djokovic en París.

"Seguí creyendo, seguí teniendo fe en mí mismo", dijo Dimitrov sobre su regreso al club de los diez mejores del circuito. "Cuando no creía lo suficiente en mí, todo el equipo que me rodeaba me empujaba constantemente en la dirección correcta. Mi familia, mis amigos cercanos. Esto es sólo la guinda del pastel".

El único título de Dimitrov en esta categoría se remonta a 2017 en Cincinnati pero en Miami ha descorchado su mejor tenis, que le permitió resistir la reacción de Zverev desde el segundo set explotando sus dos únicas pelotas de quiebre del juego

El alemán, que pugnaba por su primera final Masters 1000 desde su grave lesión de tobillo de 2022, igualó el primer set en contra pero se vio sobrepasado frente a un Dimitrov que no cedió un 'break' y acumuló hasta 45 golpes ganadores, por 24 de Zverev.

El búlgaro apartó así al alemán de su undécima final Masters 1000 y rompió la racha de siete derrotas seguidas que tenía en su cara a cara particular.

Tras el triunfo Dimitrov recibió un gran abrazo de felicitación de Serena Williams, ocho veces campeona en Miami, que estuvo presente toda la jornada en el Hard Rock Stadium.