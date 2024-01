La figura del Abierto de Australia que se enfureció y se enfrentó con los celadores

Continúa la acción en el Abierto de Australia 2024 y así como se habla de lo que sucede en la cancha, las polémicas extradeportivas no han faltado. En esta oportunidad, quien se 'robó las miradas' fue Alexander Zvrev. Y es que el tenista alemán vivió una situación bastante particular con la seguridad del torneo, que es el primer Grand Slam de la temporada.

El propio jugador contó que "los celadores son estrictos con los jugadores. He jugado cinco sets, cuatro horas y pico. Voy al vestuario, me acerco al gimnasio, que está justo al lado, y no me dejan entrar porque había dejado la credencial en el vestuario". Esto no le gustó ni poquito y, por eso, dejó ver su molestia, explicando las razones de su reacción.

"¿Qué estás haciendo? Estás protegiendo a los jugadores de los jugadores, que no es la cuestión. En cambio, sucede algo en pista, y tardan varios minutos en presentarse. Creo que debería ser al revés, deberían estar donde tienen que estar. Hay pantallas de televisión por todas partes, al alcance de todos los de seguridad ", añadió el actual número seis del mundo.

"Estamos en cuartos de final, ya conoces a los tenistas. Si has visto que he jugado cuatro horas, que necesito estirar en el gimnasio, déjame entrar aunque no lleva la acreditación. Espero que esto no suene arrogante. Entiendo que cada uno debe hacer su trabajo, pero todo fue sorprendente", sentenció Alexander Zverev, en medio del Abierto de Australia.

Alexander Zverev, tenista alemán, en medio de un partido en el Abierto de Australia 2024 AFP

¿A qué hora juega Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz, en el Abierto de Australia?

Este miércoles 24 de enero, Alexander Zverev y Carlos Alcaraz chocarán por los cuartos de final del Abierto de Australia 2024. Dicho compromiso será en la Rod Laver Arena y está programado para las 4:30 de la mañana (Hora de Colombia). Allí, se conocerá uno de los clasificados a semifinales y podrá verlo en vivo, a través de la plataforma de Star+ y del canal de televisión de ESPN.