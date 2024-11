Las ATP Finals 2024 no empezaron bien: grave denuncia y molestia del público

El tenista estadounidense Taylor Fritz (6º ATP) se apuntó la primera victoria en las ATP Finals que comenzó este domingo en Turín, superando en dos sets (6-4 y 6-3) al ruso Daniil Medvedev (4º), que volvió a mostrar signos de debilidad emocional.

El ruso desaprovechó las tres oportunidades de quiebre que disfrutó durante el partido y cerró el primer set con tres dobles falta que le llevaron a romper su raqueta contra el suelo al sentarse en su banquillo.

Esa primera manga había sido muy equilibrada, con ambos jugadores muy efectivos al servicio, sin dar oportunidades de 'break' al rival, hasta que Fritz dispuso de la primera en el décimo juego y Medvedev sucumbió con la doble falta.

Al inicio del segundo set, Medvedev mejoró al resto y se procuró tres bolas de 'break' en los dos primeros juegos al servicio de Fritz , pero el norteamericano mantuvo su sangre fría, salvó la amenaza e hizo el quiebre en el sexto juego para obtener una ventaja que ya no desperdició.

Medvedev, ganador del 'Torneo de Maestros' en 2020 y finalista en la edición 2021, fue abucheado por el público por su falta de implicación en algunos momentos, como al intentar devolver el servicio de Fritz con la raqueta al revés en el séptimo juego del segundo set, con 40-0 a favor de su rival.

Fritz, que participa en las ATP Finals por segunda vez en su carrera, llegando a semifinales en su debut en 2022, tendrá que sumar al menos una segunda victoria en el grupo 'Ilie Nastase', que completan el italiano Jannik Sinner (N.1 mundial) y el australiano Alex de Miñaur, que se enfrentarán este domingo en el turno nocturno.

"La clave ha sido mi servicio. (Medvedev) Resta muy bien, pero he logrado ganar mis juegos sin demasiada presión, lo que me ha permitido concentrarme bien en los juegos al resto", explicó el californiano tras el partido.

Medvedev, por su parte, admitió en conferencia de prensa que quiere que llegue el final de temporada: "Estoy cansado de luchar contra cosas que no dependen de mí. Vamos a ver qué pasa en los próximos partidos y si no funciona, me iré de vacaciones. Muy feliz", dijo con ironía.