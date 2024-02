Nicolás Mejía, entre el aliento y la desesperación: lo que no se vio del partido de Copa Davis

Complicado inicio de serie de Copa Davis para Colombia. Este viernes 2 de febrero, infortunadamente, Nicolás Mejía cayó, en sets corridos con parciales de 6-7 y 3-6, frente a Chris Rodesh, de Luxemburgo. Sin embargo, más allá del resultado, se dieron una serie de sucesos que llamaron la atención y no pasaron desapercibidos; en Caracol Sports, se los contamos.

El público no desentonó, pese a todo...

Un viernes, día laboral, sobre el mediodía no es una hora fácil para nadie. Por eso, las gradas no se llenaron, algo normal. No obstante, quienes pudieron acudir, respondieron. Siempre conectados con el partido, apoyando a 'Nico' y levantándole el ánimo cada vez que era necesario. Poco y nada importó el resultado porque igual le reconocieron todo su esfuerzo.

Subirse constantemente el ánimo, la clave

Más allá de que tanto el desarrollo del partido, como el resultado definitivo no fue el mejor, a Nicolás Mejía nunca se le vio con la cabeza agachada. Por el contrario, gritos de él mismo como "vamos, Nico", "sí se puede", "peléalas", "eso es", entre otros, se escucharon a lo largo del compromiso. Mantenerse en el partido era el gran objetivo y esa fórmula le funcionó.

Acción de partido de Nicolás Mejía durante la Copa Davis 2024. Oficina de prensa Copa Davis 2024

¿A quién hacerle caso en las indicaciones?

Mientras Chris Rodesh se hacía cada vez más fuerte en cancha y, por momentos, Nicolás Mejía entraba en desesperación, desde el banco llegaban indicaciones, pero no tan claras. Nicolás Barrientos le pedía que fuera más agresivo, Alejandro Falla le indicaba que fuera punto a punto, mientras que Cristian Rodríguez sugería que le apostara a la buena defensa.

