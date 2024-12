Jugador de Nacional se tatuó escudo ‘verdolaga’ junto al de otro club de Colombia: "Vamos"

Uno de los integrantes de la actual plantilla de Atlético Nacional , elenco que avanzó a la final de la Copa Colombia y de la Liga Betplay, no tuvo temor en mostrar el particular tatuaje que tiene en una de sus piernas y que no solo lo identifica con la escuadra paisa, sino también con otro equipo del país.

Se trata de Jorman Campuzano , volante de marca de 27 años de edad, nacido en Tamalameque (Cesar), con paso por la Selección Colombia y por diferentes escuadras del país y el extranjero.

El mediocampista hizo parte del partido de ida de la final de la Copa, en el que los ‘verdolagas’ se impusieron 3-1 en condición de local sobre el América de Cali, victoria que celebró con una serie de fotografías en sus redes sociales, imágenes en las que dejó ver los particulares diseños que tiene en la pierna izquierda.

“La gloria siempre será para Dios, dimos un gran paso pero esto sigue. Vamos, los verdes”, apuntó junto a la publicación.

Jorman Campuzano mostró escudos que se ha tatuado junto al de Nacional

El jugador dejó ver que junto al escudo ‘verdolaga’ tiene plasmado el del Deportivo Pereira , en el que debutó como profesional estando en la segunda división, entre 20215 y 2017.

Además, Campuzano tiene plasmados los escudos de Boca Juniors , de Argentina; del Giresunspor, de Turquía; de la Selección; escuadras cuyas camisetas ha defendido en el pasado.

@jormancampuzano21

De esta manera, el futbolista quiso hacer un homenaje a las instituciones que le han abierto las puertas, pese a que solo ha sido campeón con 2 de ellas: Nacional, con un título, y Boca, con 5, todos de carácter local. De hecho, es un ejemplo de tolerancia, pues recientemente un hincha de Millonarios agredió a otro aficionado azul por ponerse una camiseta del Deportivo Pasto .

Ahora, el cesarense se alista para robustecer su palmarés con 2 posibles vueltas olímpicas, pues el partido de vuelta de la Copa Colombia será el domingo 15 de diciembre en el estadio Pascual Guerrero, de Cali, mientras que días después afrontará la definición de la Liga Betplay contra el Deportes Tolima, el 18 y 22 de diciembre, respectivamente.