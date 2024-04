Novak Djokovic sorprendió con la decisión que tomaría sobre su entrenador: nadie lo veía venir

El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo , declaró que tras la ruptura con Goran Ivanisevic sigue en la "fase" de plantearse si debe "tener entrenador o no" y aprovechó para elogiar a Rafael Nadal, al que le gustaría ver "en un torneo o dos y jugar otra vez contra él".

El tenista serbio estuvo en Madrid para recoger el Premio Laureus al mejor deportista de 2023. Recibió el trofeo de manos del exjugador de fútbol americano Tom Brady, tras imponerse en la votación de la Academia Laureus a los futbolistas Lionel Messi, de Argentina, y Erling Haaland, de Noruega, al pertiguista sueco Mondo Duplantis, al atleta estadounidense Noah Lyles y al piloto neerlandés Max Verstappen.

"Es un honor ganar este premio tan prestigioso por quinta vez. Estos premios se crearon hace veinticinco años con la premisa de que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo, algo que es muy inspirador para mí", declaró Djokovic, en conferencia de prensa.

El tenista serbio no jugará este año el Mutua Madrid Open y dijo estar "centrado" en la preparación para Roland Garros, Wimbledon, los Juegos Olímpicos y el Abierto de Estados Unidos, "el bloque más importante", aunque también se mostró esperanzado en "llegar a jugar" en Roma en dos semanas.

Tras su ruptura con Goran Ivanisevic, el tenista serbio confesó que sigue teniendo la duda de si trabajar con otro entrenador o seguir por su cuenta.

Novak Djokovic, tenista serbio. Mateo Villalba/Getty Images

"Me estoy planteando si debería o no tener entrenador. Me estoy planteando distintas cosas. He estado con Nenad Zimonjic y ya tomaré la decisión en las próximas semanas o meses. He jugado al tenis profesional durante más de veinte años y he tenido distintos equipos y entrenadores. No creo que no necesite entrenador ni un fisio porque al final un equipo es lo que crea la fórmula del éxito. Es lo que te hace ser mejor, pero estoy en una fase de mi carrera de plantearme si quizá no tener entrenador puede ser una opción", confesó.

En la misma gala de los Premios Laureus en Madrid la Fundación Rafa Nadal fue distinguida con el premio 'Deporte para Bien' a la mejor institución solidaria.

"Todo mi respeto para Rafa. Espero verle en uno o dos torneos y espero jugar contra él al menos otra vez. En estos momentos no puedo dar una predicción para el futuro , pero es increíble todo lo que ha conseguido hacer en su carrera como deportista. También con su mujer y familia. Ha inspirado a muchos jóvenes en España pero también por el mundo. Todo mi respeto", concluyó.

Djokovic, que esta semana causó baja del Masters 1.000 de Madrid, ya ganó el Laureus en 2012, 2015, 2016 y 2019. En 2023 alcanzó los 24 Grand Slams con sus victorias en Australia, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos.