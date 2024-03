Rafael Nadal y un anuncio de última hora que genera preocupación en sus seguidores

En las últimas horas de este miércoles 6 de marzo el tenista español Rafael Nadal anunció que no disputará el Masters 1.000 de Indian Wells. El múltiple campeón de Grand Slams compartió su decisión por medio de una publicación que hizo en su cuenta de Instagram.

"Es con gran pesar que debo anunciar mi retiro del torneo. Todo el mundo sabe lo mucho que amo jugar acá (en Indian Wells) y por eso viajé antes para tratar de estar listo. He trabajado duro y todos saben que tuve un juego de práctica el pasado fin de semana, pero realmente no me siento preparado para jugar al mayor nivel", escribió de entrada.

Y agregó: "No es una decisión fácil, pero no me puedo mentir y tampoco hacerlo con los centenares de aficionados. Los voy a extrañar mucho, sé que el torneo tendrá gran éxito", sentenció.

De esta manera, sigue la incertidumbre sobre el verdadero estado físico de Nadal, quien en los últimos días disputó una partido de exhibición en Las Vegas contra su compatriota Carlos Alcaraz .

Nadal y un 2024 complicado

Después de la dura lesión que sufrió en el Abierto de Australia del 2023 y con un periodo de inactividad de casi un año, Rafael Nadal tenía claro que el 2024 sería determinante para definir su futuro deportivo.

Bueno, pues a menos de tres meses desde el inicio del año, el panorama es peor del que se esperaba para el legendario tenista de 37 años de edad. Y es que en el ATP 250 de Brisbane sufrió un percance físico en pleno duelo de cuartos de final contra el australiano Jordan Thompson que 'prendió las alarmas'.

A partir de ese momento Nadal tomó con mayor precaución su retorno a la canchas, que luego estaba previsto para el ATP 250 de Doha. Sin embargo, en su momento anunció que no jugaría el citado evento deportivo y ahora se bajó del primer Masters 1.000 de la temporada 2024 del circuito masculino internacional.

Rafael Nadal, jugador español, en medio de un partido en el torneo de Brisbane, donde regresó a las canchas AFP

¿Ahora qué vendrá para Rafael Nadal?

En este punto, el futuro deportivo de Nadal es incierto, pero en el mejor de los casos se espera que pueda estar en forma para disputar algunos torneos de la temporada de tierra batida como el ATP 500 de Barcelona, el Masters 1.000 de Montecarlo, el Masters 1.000 de Roma, el Masters 1.000 de Madrid o Roland Garros.

Finalmente, como lo ha expresado en varios entrevistas , podría jugar sus últimos partidos como tenista profesional en los Juegos Olímpicos de París 2024.