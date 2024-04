Reconocida jugadora de la WTA anunció su retiro como tenista profesional

La tenista española Garbiñe Muguruza, exnúmero 1 del mundo, anunció este sábado su retirada del circuito tras catorce meses fuera de las canchas.

"Ha llegado el momento de despedirme, ha sido una carrera larga, preciosa, pero siento que ha llegado el momento de retirarme", dijo Muguruza en una rueda de prensa con motivo de los premios Laureus, de la que es embajadora y que se entregan el lunes en Madrid.

"Es una decisión que he ido tomando poco a poco", explicó la exnúmero uno del mundo, precisando que "estos meses han sido clave".

Muguruza llevaba sin competir desde enero de 2023 cuando disputó su último partido oficial en el torneo de Lyon.

"Cuando yo dejé de competir, volví a casa y el descanso lo recibí con los brazos abiertos. Cada día que pasaba me sentía mejor y no echaba en falta la disciplina y la dificultad de la vida que llevaba antes, así que ha sido algo progresivo", aseguró Muguruza, de 30 años.

Muguruza, nacida en Caracas, había conseguido su última victoria en octavos de final de Tokio en septiembre de 2022 .

Garbiñe Muguruza en partido de tenis. Getty Images

- Planes de futuro -

"No ha habido un día 'me levanto y ya está', poco a poco me he ido dando cuenta de que lo que más me apetece es mi siguiente capítulo", dijo Muguruza.

"Tengo planes de formar una familia, de casarme, de tener un perro. De seguir involucrada en el mundo del tenis, he estado haciendo cosas también para probar, he estado comentando, he estado muy involucrada con mis patrocinadores", explicó, insistiendo en que "no soy una persona que me quiero sentar y no hago nada, así que surgirán cositas".

"Al final el tenis profesional te priva de muchas cosas, entonces recuperar un poco ese tiempo perdido", dijo Muguruza.

La española pone fin a "25 años" desde que empezara a jugar al tenis desde muy pequeña.

En 2017, Garbiñe Muguruza se convirtió en la mejor del tenista del ranking mundial de la WTA. Getty Images

A lo largo de su vida profesional, Muguruza ha ganado diez títulos entre los que destacan especialmente Roland Garros en 2016 y Wimbledon 2017, así como las finales WTA de 2021.

La española, que alcanzó el número uno del ranking en septiembre de 2017, afirmó guardar un recuerdo especial de su victoria sobre la hierba de Wimbledon contras Venus Wlliams para hacerse con su segundo Gran Slam.

- "Wimbledon es un momento único" -

"La final de Wimbledon es un momento único. Ganar la final de Wimbledon es... ¿cómo explicarlo?, la historia del tenis se formó en Wimbledon por decirlo de alguna forma, entonces ganar ese torneo es lo máximo que puedes conseguir", dijo Muguruza con una sonrisa.

Un año antes de su victoria en Inglaterra, la española había ganado a la otra hermana Williams, Serena, en Roland Garros.

La estadounidense le había vencido en 2015 en la final de Wimbledon, en la primera ocasión en que Muguruza llegaba a la final de un Gran Slam.

Garbiñe Muguruza durante partido del Grand Slam de Wimbledon. Getty Images

Pero, por encima, incluso que sus victorias, de lo que más orgullosa afirmó sentirse es de "haber resistido, de aguantar a esos momentos de duda, de dificultad".

Muguruza dejó entrever que ya se encuentra muy alejada del circuito.

"No he vuelto a un partido. Suelo ver partidos y sigo a mis compañeros, pero no he estado presente en un partido", explicó la extenista, que se siente completamente satisfecha con su recorrido.

"Todos soñamos con ganar Grand Slams, ser número uno. He conseguido muchos de los sueños que tenía de niña, he hecho mi historia que ha sido fantástica", concluyó.