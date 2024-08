Semifinalista del US Open 2022 dijo 'adiós' en primera ronda de la edición del 2024

La mexicana Renata Zarazúa dio la sorpresa en la segunda jornada de US Open , que se juega en Nueva York, al deshacerse de la francesa Caroline García, con parciales de 6-1 y 6-4.

A Zarazúa, número 92 del mundo, le bastó con una hora y 18 minutos para derrotar a García, número 30 de la clasificación mundial.

La mexicana disputó un partido muy serio, en el que se hizo con el primer set tras romper dos veces el servicio de su rival.

La segunda manga arrancó con una nueva rotura de Zarazúa, pero en esta ocasión García respondió en el siguiente juego, que sería más disputado hasta que la mexicana volvió a romper en el noveno decantando la balanza de su lado.

Publicidad

En una rueda de prensa posterior a su partido, la mexicana admitió que la victoria "significa mucho" para ella después de "años difíciles" en los torneos grandes.

"Al final, cuando te va bien en otros torneos, pero no en los 'Grand Slam' es como que no terminas de estar satisfecha con tu tenis", dijo.

Publicidad

"No poder estar en los torneos grandes es horrible para una jugadora, es muy difícil mentalmente. Pero creo que poco a poco fui encontrando mi camino", añadió.

Renata Zarazúa, tenista mexicana, ganó en la primera ronda del US Open 2024 AFP

Zarazúa, que debuta este año en el 'Grand Slam' neoyorquino, disputará la segunda ronda con la danesa Caroline Wozniacki, en el puesto 71, que este martes derrotó a la japonesa Nao Hibino (150) por 6-0 y 6-1.

La mexicana se refirió a Wozniacki como una "jugadora muy buena" a la que "todo el mundo que sabe de tenis conoce muy bien quién es ella".

"Es alguien que he visto mucho porque me gusta su actitud, me gusta cómo juega, me gusta cómo se mueve. Me gustan mucho las cosas que hace en la cancha", añadió.

Publicidad

El US Open, el último 'Grand Slam' del año, comenzó este lunes y se jugará hasta el domingo 8 de septiembre en el Billie Jean King National Tennis Center de la Gran Manzana.