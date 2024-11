"Solo quiero que terminen las ATP Finals; ya no disfruto estar en una cancha de tenis"

El ruso Daniil Medvedev , número 4 del mundo, aseguró este domingo que está deseando que termine su año en el circuito porque no disfruta en la pista, poco después de caer contra el estadounidense Taylor Fritz en la primera jornada de las ATP Finals .

Medvedev rubricó tres dobles faltas seguidas para 'regalar' el primer envite a Fritz y pagó su frustración con la raqueta y un micrófono de ambiente, totalmente desquiciado tras un año en el que no ha levantado título alguno.

"Me enfado, me frustro. Esta vez completamente conmigo mismo, no con nadie. Solo conmigo mismo. Sí, muy frustrado. Perdí el partido. No me importa. Quiero decir, tienes que terminar el partido. No puedes retirarte, ¿no?", manifestó en rueda de prensa tras su derrota.

El tenista ruso, que arrastra unos problemas de hombro que le perjudicaron en el saque, aseguró que quiere que termine ya el año.

"Al 100% quiero que termine. Es la primera vez que lo digo. Normalmente, las ATP Finals no son fáciles para mí. Pero siempre lucho. Todavía soy 4 en el mundo. Podría ser 5 si Taylor juega bien aquí. Hoy tuve mis oportunidades. Las tendré en los próximos partidos. Si no sale bien, me voy de vacaciones. Estoy contento", añadió.

Daniil Medvedev, tenista ruso, perdió en su primer partido en las ATP Finals 2024 AFP

Además, se quejó de las bolas: "Las bolas hacen que todo el mundo pueda aguantar los intercambios. Tengo esto todos los días, día tras día, desde hace como dos, tres años. Cada entrenamiento es una lucha. Cada partido es una lucha. Estuve aguantando mucho tiempo. Ahora no disfruto nada en la pista. Así que no me sorprende en absoluto el partido de hoy", sentenció.

Esta primera derrota complica su presencia en las semifinales, pues tiene que medirse todavía con el italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo y máximo favorito del grupo.