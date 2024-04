Xiomara Saldarriaga brilló en México: dos oros y una plata en el Grand Prix de Para Atletismo

Culminó en tierra mexicana el Grand Prix de Para Atletismo Xalapa 2024, evento que le dejó a Colombia el nacimiento de una estrella llamada Xiomara Saldarriaga, una joven villavicense de 19 años que asumió la responsabilidad de ser la cara del país en este evento pues, fue la única colombiana en competencia, además de ser su primera salida internacional. Lo anterior lejos de pesarle la motivó y regresa a Colombia con una medalla de oro en salto largo T38 y en los 100 metros T38, también una medalla de plata en el lanzamiento de disco F38 y como si fuera poco un tiquete directo al Campeonato Mundial de Kobe 2024.

Xiomara salió hacia su primera competencia el viernes 5 de abril, el salto largo T38, una prueba que se desarrolló bajo unas condiciones climáticas adversas que la hicieron esperar 2 horas por el debut, la neblina característica de Xalapa hizo que la visibilidad afectara el comienzo de la competencia, pero al final la colombiana salió y con 4.06 metros se quedó con el primer lugar y su primer oro internacional, el podio lo completaron las Mexicanas Karen Colunga con 3.27 y Angie Roca Hernández con 2.90 metros.

El sábado 6 de abril tuvo los 100 metros T38 y corrió 2 veces, primero en el heat clasificatorio, en el que venció a 8 corredoras para clasificar primera a la final con un tiempo de 14,14 segundos. La final fue nuevamente para ella con 13.76 segundos y segunda medalla de oro, María Zamora de México fue la plata con 15.17 y Ericka Esteban de Guatemala completó el podio con 15.53.

Xiomara Saldarriaga en competencia. Federación Colombiana de Para-atletismo.

Pero las emociones no terminaron ahí y en su final de lanzamiento de disco F38 consiguió una medalla de plata y consiguió un lugar en el selecto grupo de 25 Para Atletas clasificados al mundial Kobe 2024, el primer lugar para Rosa Castro de México con 35.09 metros, el segundo para la colombiana con 34.22 y el tercero para Sofía Barbis también de México con 32.54, sobre esta hazaña Saldarriaga expresó sentirse muy feliz pues, “es mi primer evento internacional, he entrenado para esto y me siento muy contenta de poder estar viviendo lo que siempre soñé, estar aquí en Xalapa me permitió clasificar al mundial y dejaré todo para seguir creciendo en este camino”.

Ahora la Para Atleta pone rumbo hacia Villavicencio a preparar su puesta al mundial pues ya tiene el honor de ser Selección Colombia y estará representando al país en un mundial del 17 al 25 de mayo.

