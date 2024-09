A James Rodríguez, le dijeron la clave para jugar más en Rayo Vallecano: habló su técnico

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano , elogió el partido que realizó este domingo su equipo frente al Atlético de Madrid, dijo estar "contento con el nivel" dado y aseguró que tienen que seguir "con este modelo" en siguientes compromisos.

Rayo y Atlético de Madrid empataron 1-1 en Vallecas, en un duelo igualado en el que se adelantó el conjunto vallecano por medio de Isi Palazón y empató posteriormente el cuadro rojiblanco con un tanto de Conor Gallagher.

"Si miro la primera parte podíamos haber obtenido más y, a pesar de no estar tan al límite, ese punto me parece muy bueno. Me quedo con la buena primera parte y la resistencia de la segunda, que fue muy buena", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

"Los jugadores saben lo que les pido. Las conductas queremos repetirlas, pero no siempre se producen. Ellos aceptan lo que les pido, pero habrá partidos que no demos este nivel. El nivel de exigencia debe ser este y si somos capaces de repetir este nivel con regularidad, el objetivo estará cerca", confesó.

"Estoy contento con el nivel del equipo y tenemos que seguir este modelo. Uno de los puntos clave es el esfuerzo. Quiero que todos los jugadores piensen que pueden jugar el fin de semana y que uno, pese a jugar bien un día, puede que no entre al siguiente partido. Las bajas como las de Álvaro, que pueden ser sensibles, no se notan", manifestó.

El técnico navarro reiteró que el objetivo del Rayo es permanecer en Primera sin mirar más allá.

"Es el primer objetivo que me marqué cuando vine al Rayo, permanecer en Primera, pero todos los procesos necesitan tiempo, paciencia y calma, que es algo que hoy en día no existe, pero tengo que moverme en este contexto. Estoy satisfecho hasta el momento con lo que veo, sobre todo con el crecimiento sostenido", concluyó.