🔴AEK Atenas vs. Real Madrid, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Champions League

⌚ MINUTO 12:
⚽ GOOOOOOOOOL DE AEK ATENAS. KOITA ABRE EL MARCADOR
⚽ GOOOOOOOOOL DE AEK ATENAS. KOITA ABRE EL MARCADOR
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Aproximación del AEK Atenas que termina atajando Courtois con la pierna.
Rueda el balón en territorio griego.
💫 STARTING XI 💫#AEKFC #FORZAEKARA #UCL pic.twitter.com/OPrb9pKEQg— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) November 4, 2026
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 4, 2026
🆚 @AEK_FC_OFFICIAL pic.twitter.com/gM6aRRCI7s
El partido está programado para las 12:45 p.m. (Hora Colombia)
No se pierda el minuto a minuto de este encuentro.
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