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Gol Caracol  / 🔴AEK Atenas vs. Real Madrid, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Champions League
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🔴AEK Atenas vs. Real Madrid, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Champions League

Este jueves, en el Estadio Agia Sophia, el Real Madrid visitará al AEK Atenas en el partido correspondiente a la cuarta jornada de la UEFA Champions League.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 4 de nov, 2026
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AEK Atenas y Real Madrid se enfrentan en la cuarta fecha de la UEFA Champions League
AEK Atenas y Real Madrid se enfrentan en la cuarta fecha de la UEFA Champions League
@AEK_FC_OFFICIAL en X & AFP
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  • 01:00 p. m. - AEK Atenas 1-0 Real Madrid
    ⌚ MINUTO 12:

    ⚽ GOOOOOOOOOL DE AEK ATENAS. KOITA ABRE EL MARCADOR

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  • 12:53 p. m. - AEK Atenas 0-0 Real Madrid
    ⌚ MINUTO 5:

    Aproximación del AEK Atenas que termina atajando Courtois con la pierna.

  • 12:48 p. m. - AEK Atenas 0-0 Real Madrid
    🔴 INICIÓ EL PARTIDO

    Rueda el balón en territorio griego.

  • 11:59 a. m. - AEK Atenas vs. Real Madrid
    🚨 TITULARES DEL AEK ATENAS

  • 11:51 a. m. - AEK Atenas vs. Real Madrid
    🚨 TITULARES DEL REAL MADRID

  • 11:30 a. m. - AEK Atenas vs. Real Madrid
    ⌚ ¿A QUÉ HORA ES AEK ATENAS VS REAL MADRID HOY?

    El partido está programado para las 12:45 p.m. (Hora Colombia)

  • 11:20 a. m. - AEK Atenas vs. Real Madrid
    🔴 BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO

    No se pierda el minuto a minuto de este encuentro.

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