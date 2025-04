Agresión de capitán de un equipo hondureño a un compañero; lo impactó en la cara

El pasado sábado 19 de abril, en la igualdad a ceros entre Marathón y Genesis por la fecha 16 del fútbol de Honduras, todas las miradas se las llevó el delantero ecuatoriano Juan Luis Anangonó, al cachetear a un compañero de su propio equipo.

El viral momento del partido no tardó en ser noticia no solo en este país, sino además, en el fútbol de todo el continente, un hecho sin precedentes que no suele ocurrir en el fútbol profesional.

El incidente, que quedó televisado, ocurrió segundos después de terminar la primera parte del compromiso, donde todos los jugadores de Marathón se reunieron para hablar del transcurso del partido, cuando el ecuatoriano y capitán Juan Luis Anangonó, le pegó una cachetada a su compañero hondureño Alexy Vega, que al tratar de reaccionar, rápidamente fue alejado por parte de sus demás compañeros para evitar alguna pelea entre los dos integrantes del mismo equipo.

TERRIBLE 🚨💣 || La agresión de Juan Luis Anangonó 🇪🇨 a su compañero Alexy Vega



Esto se dio al finalizar el primer tiempo entre Marathón 🆚 Genesis por la jornada 16 del Clausura hondureño.pic.twitter.com/sPEByK1VUg — Ecuagol (@ECUAGOL) April 20, 2025

Publicidad

El hecho, que también fue visto por los hinchas desde las gradas del estadio, fue repudiado con silbidos hacia el capitán de su equipo, y Vega se fue molesto intentando explicarle a sus compañeros lo sucedido.

Respuesta de Juan Luis Anangonó

Tras finalizar el partido, el ecuatoriano reconoció su error y se expresó mediante sus redes sociales "quiero ofrecer una disculpa sincera y profunda a mi compañero Alexy Vega, a su familia y a toda la afición que estuvo presente en el estadio y vio lo ocurrido. En medio de la intensidad del partido, tras un cruce de palabras, reaccioné de una manera que nunca debí haberlo hecho. No me enorgullece. No representa mis valores, ni la forma en la que he construido mi carrera profesional, ni lo que soy como persona dentro y fuera de la cancha”, afirmó.

Publicidad

Además, aclaró que también habló con su compañero tras lo acontecido: "le pedí disculpas personalmente a Alexis en el camerino, pero cuando uno comete un error así, tiene que dar la cara. Les pido disculpas, me arrepiento profundamente y asumo mi responsabilidad”.

Por ahora no se conoce ningún pronunciamiento tanto del club como del ente que rige el fútbol de este país, para saber las medidas que tomaron de hecho antideportivo que se vivió en Honduras.