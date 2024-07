¡Ahora sí!: Kylian Mbappé y Endrick fueron incluidos oficialmente como jugadores del Real Madrid

El francés Kylian Mbappé y el brasileño Endrick Felipe han sido incluidos en la página web del Real Madrid como jugadores de la primera plantilla ya que, al ser 1 de julio, pertenecen al conjunto blanco a todos los efectos.

De forma oficial, Mbappé, que se encuentra disputando la Eurocopa, ha dejado de ser jugador del París Saint-Germain tras acabar contrato el 30 de junio y entra en vigor el nuevo con el Real Madrid, que fue anunciado en la tarde del 3 de junio.

Es el mismo caso que Endrick, la otra novedad, que está actualmente en la Copa América y que el próximo 21 de julio cumplirá dieciocho años.

En el apartado de las ausencias, ya no figuran en la web el portero Kepa Arrizabalaga, que llegó cedido, sin opción de compra, procedente del Chelsea tras la lesión de rodilla de Thibaut Courtois y Toni Kross, que anunció su retirada del fútbol profesional a final de temporada.

Nacho Fernández, que se marcha al Al-Qadisiyah de la liga de Arabia Saudí, conjunto entrenado por el exjugador Michel González, y Joselu Mato, que pone rumbo a Qatar para jugar en el Al-Gharafa, son las otras dos bajas.

El Real Madrid comenzará la pretemporada el próximo 15 de julio sin los internacionales, para, después, viajar a Estados Unidos y enfrentarse al Milán el 1 de agosto, al Barcelona el 4 del mismo mes y al Chelsea el 6.

Endrick, jugador de Brasil Foto: AFP

La máscara de Mbappé, la tortura para 'Kiky'

"Jugar con una máscara es un horror absoluto", señaló el capitán de la selección francesa Kylian Mbappé, obligado a portarla tras sufrir una fractura nasal en el primer partido de la Eurocopa, este domingo en la víspera de jugar contra Bélgica en octavos, en Dusseldorf.

"No lo sabía, pero jugar con una máscara es un horror absoluto, he cambiado porque cada vez que intentaba una nueva no funcionaba", señaló la estrella, que ha probado más de cuatro modelos.

"Es muy complicado, limita la visión, el sudor se bloquea, hay que quitarla para que gotee", describió Mbappé, que se fracturó la nariz en los minutos finales de la victoria 1-0 contra Austria, al golpear con la cabeza a Kevin Danso.

Mbappé no participó en el segundo partido, ante Países Bajos (0-0) y volvió en el tercero, 1-1 contra Polonia, marcando de penal.

"En cuanto pueda quitármela me la quitaré, pero no tengo elección, mi competición será así, solo puedo jugar así. Es molesto pero debo agradecer la máscara", añadió.

En cuanto a disputar un balón con la cabeza, Mbappé señaló que no ha tenido "la oportunidad" desde que se rompió la nariz. "Pero si hay que meterla para marcar la meteré", añadió.