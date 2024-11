Alberto Gamero, DT de Millonarios, y las noticias poco alentadores sobre Falcao García

En la tarde de este viernes, 1 de noviembre, Millonarios FC en cabeza de su entrenador, el samario Alberto Gamero y el jugador Stiven Vega, realizaron una rueda de prensa de cara al partido del próximo domingo 3 de noviembre, frente al Deportivo Pasto por la jornada 16 de la Liga Betplay, en el estadio El Campín .

En medio de la misma rueda de prensa, Gamero fue cuestionado sobre la actualidad del máximo goleador de la Selección Colombia , Radamel Falcao García , a lo que el entrenador entregó una serie de declaraciones desalentadoras sobre el futbolista que no juega un partido oficial desde el pasado 8 de septiembre cuando 'Millos' se midió frente al Once Caldas de Dayro Moreno.

En las últimas semanas se conoció que 'El tigre' volvió a realizar entrenamientos físicos y que poco a poco iba evolucionando, a tal punto en que comenzó a sonar el rumor de su regreso para el partido del próximo domingo en el Campín. Con respecto a esto, Gamero dejó más que claro que la situación del delantero de 38 años depende mucho de cómo amanezca y cómo evolucioné en el día a día.

"Ya tiene dos entrenamientos con nosotros en la parte futbolística, tiene su entrenamiento en la parte física con los fisioterapeutas y lo que queremos es traerlo al grupo lo más rápido posible pero que él esté bien, todavía nos queda un entrenamiento de mañana. Hay que mirar cómo viene, de ayer hoy ha venido muy bien, de hoy a mañana vamos a mirar cómo viene y sí lo podemos tener en la convocatoria", declaró el entrenador de 60 años.

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios

Con respecto a su Falcao estaría o no para el duelo frente a Deportivo Pasto, el seleccionador de Millonarios no dejó claro si pasaría o no, pero abrió la posibilidad de que esto pueda llegar a suceder, diciendo: "Es una de las posibilidades que tenemos porque ya viene con el readaptador Cristian, ya ha hecho trabajo con los preparadores físicos y ya también ha hecho en la parte futbolística".

Aún dejando las posibilidades abiertas, Gamero fue realista con respecto a la condición del samario: "Hay que entender todos que el día de mañana si Falcao va a ir a convocatoria es para que sepan y entiendan que no va a estar 30 o 40 minutos, tenemos que irlo llevando poco a poco y si lo llevamos es para que juegue el menor tiempo posible, ya lo hablé con él", continuó.

Vea acá las palabras de Alberto Gamero con respecto a Falcao García:

Alberto Gamero habla sobre la posibilidad de que Falcao entre a al convocatoria del partido del domingo pic.twitter.com/RDB2xjV4e3 — Millonarios De Colombia (@MillosDColombia) November 1, 2024

No todos fueron palabras desalentadoras con respecto a la 'vuelta al ruedo' de Falcao, pues su entrenador también afirmó lo felices que se encuentran desde Millonarios con la recuperación del experimentado jugador: "La tranquilidad que tenemos es que va bien, no ha tenido quejas, no ha sentido dolencias y nos tiene feliz a todos".

"Queremos que el se vaya tomando confianza, vaya tomando ritmo y que lo tengamos no para jugar 20 ni 30 sino que lo pongamos para jugar un tiempo completo", sentenció Alberto Gamero.