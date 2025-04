Alfredo Morelos y su grave denuncia en Copa Libertadores, por gol anulado contra Nacional

Tras la derrota por 1-0 frente a Bahía, en Copa Libertadores, en Atlético Nacional alzaron la voz, manifestando su inconformismo con las decisiones arbitrales, que, a su concepto, influyeron en el desarrollo y marcador final del compromiso.

No obstante, la jugada que más causó repercusiónfue la anotación anulada a Dairon Asprilla, quien marcó de cabeza, pero, según lo consideraron desde el VAR, hubo antes un empujón lo suficientemente grave para anular toda la acción e invalidar el tanto de los paisas, que para ese momento del partido caían por la mínima diferencia.

Después del encuentro, Alfredo Morelos habló en zona mixta e hizo fuerte denuncia: “Yo no sé, se toman decisiones rápidas, para nosotros es gol. Yo todavía no la he visto, no puedo juzgar hasta el momento, pero dicen que es gol. Lo que digo es que revisen las cosas bien para ser justos, en el VAR. Tomaron la decisión que no era, pero bueno, ahora vamos a Colombia a seguir trabajando porque se nos viene un partido importante”.

“Lo más importante es el partido que viene, ahora nos vamos a enfocar en nuestra Liga, estamos golpeados. Yo sé que este grupo tiene mucha humildad para lo que se viene, esto es Atlético Nacional y estamos firmes”, reiteró el ‘búfalo’, confiando en su grupo de cara a los últimos tres juegos del grupo.

Sumado a eso, el atacante verde se refirió a la ausencia del ‘10’, desde el inicio: “La suplencia de Cardona es una decisión del entrenador y uno como jugador lo que tiene que hacer es respetarla, obviamente creamos luchados por ambos lados, no se consiguió el gol, pero bueno, esto es fútbol y hay que seguir luchando, trabajando, es una competición con grandes equipos, y ahora nos toca en casa, vamos a tener lindos partidos en nuestro estadio y creo que vamos a afianzarnos de nuestra mejor manera de cara a lo que se viene”.

¡Edwin Cardona confía en la clasificación!

El mediocampista paisa se refirió a lo que viene para Nacional, enfatizando en que solo resta ganar: "Creo que hicimos una gran labor en el primer tiempo, ya en el segundo se nos escapa, pero tuvimos opciones para empatar y nada, muy triste por el resultado; ahora reponernos estos dos partidos que tenemos de local para seguir aspirando en la Copa Libertadores".

"Ahora no podemos reprocharnos nada, pensar en recuperarnos, porque se nos vienen dos finales muy importantes. Esto nos obliga a ganar en casa, no queda de otra, para lo que se viene tenemos que ganar y la verdad muy triste", concluyó Cardona.