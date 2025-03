América de Cali ajustó metida de pata en Copa Sudamericana y se ganó insultada continental

América de Cali no la pasa bien en la Copa Sudamericana, pues no sale de una polémica para meterse en otra y eso que la disputa de los cuadrangulares todavía no ha empezado.

Los rojos del Valle quedaron ubicados en el grupo C junto a Huracán de Argentina, Racing de Uruguay y Corinthians de Brasil, motivo por el que el club caleño quiso ilustrar a sus hinchas publicando un mapa con los destinos a los que el plantel debe ir en sus duelos de visitante.

Sin embargo, la idea fue mal ejecutada si se tiene en cuenta que los lugares marcados fueron los equivocados , ya que en vez de Sao Paulo, casa de Corinthians, se marcó la ciudad de Santos; en vez de la costera Montevideo, donde juega Racing, se señaló la céntrica localidad de Paso de los Toros; y en lugar de Buenos Aires, sede de Huracán, se apuntó a Bahía Blanca.

Pero eso no fue todo, la infografía tenía dos escudos del elenco brasileño Vasco da Gama, perteneciente a otro grupo y cuyo emblema apareció como fondo para los símbolos de Corinthians y Racing.

En consecuencia, América quiso arreglar las pifias y publicó un segundo mapa, pero este le trajo una enorme ola de insultos desde Argentina por un nuevo detalle que no se apreciaba en el primer diseño.

América ‘arregló’ metida de pata en Sudamericana y terminó insultado

La escuadra escarlata emitió el nuevo mapa el miércoles 19 de marzo y en él corrigió la ubicación de los lugares en los que los ‘Diablos’ deberán ser visitantes en Copa Sudamericana .

No obstante, en la imagen apareció hubo un elemento que despertó ira en el sur del continente: las Islas Malvinas, administradas por Reino Unido y cuya soberanía es reclamada por Argentina.

Imagen: América de Cali.

El archipiélago, que no se vio en el primer mapa, está señalado con el nombre en inglés Falkland Islands y un paréntesis en el que sale la sigla UK (United Kingdom, que en español traduce Reino Unido).

Esta referencia enfureció más de la cuenta a los argentinos que vieron la publicación, pues reaccionaron con toda clase de insultos hacia el club vallecaucano por no usar un mapa en el que las islas tuvieran su nombre en español.

En ese sentido, se pudieron ver bastantes mensajes con palabras de grueso calibre dedicadas a al equipo rojo y otros tantos más mesurados con comentarios como los siguientes:

“¡Las Islas Malvinas son argentinas!… Las islas se llaman Malvinas y aunque estén ocupadas por extranjeros, son argentinas… No es Islas Falkland, son Islas Malvinas… ¿Cómo que Falkland?… Se llaman Islas Malvinas y son Argentinas”.

Acá, varias de las respuestas al mapa del América:

Las Islas malvinas son Argentinas !!! — Evelyn Romero 🇦🇷 (@eveelyn_roomero) March 19, 2025

Las islas se llaman Malvinas y aunque estén ocupadas por extranjeros, son argentinas.

Más o menos lo mismo que pasa con las 198271612 bases gringas que tienen ahí, manga de entregados — german (@conachuras) March 19, 2025

No es islas faklans, son islas malvinas — Shion (@73relax) March 19, 2025

Como que falklands equipo recontra diminuto — Mauro 💙 (@Mauroakd03) March 19, 2025

Se llaman Islas Malvinas y son Argentinas🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 — Timo ²² (@Ferlazorc) March 19, 2025

Calendario de América de Cali en Copa Sudamericana 2025

A continuación, todo los partidos de los escarlatas con hora de Colombia:

⦁ Abril 2 (7:30 p. m.)

- Racing (URU) vs. América (COL)

- Estadio: Centenario (Montevideo)

⦁ Abril 8 (7:30 p. m.)

- América (COL) vs. Corinthinas (BRA)

- Estadio: Pascual Guerrero (Cali)

⦁ Abril 23 (5:00 p. m.)

- Huracán (ARG) VS. América (COL)

- Tomás Ducó (Buenos Aires)

⦁ Mayo 6 (7:30 p. m.)

- Corinthians (BRA) vs. América (COL)

- Estadio: Arena Corinthians (Sao Paulo)

⦁ Abril 14 (9:00 p. m.)

- América (COL) vs. Huracán (ARG)

- Estadio: Pascual Guerrero (Cali)

⦁ Abril 27 (7:30 p. m.)

- América (COL) vs. Cali

- Estadio: Pascual Guerrero (Cali)