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Gol Caracol  / 🔴América de Cali vs. Macará, EN VIVO HOY: siga el minuto del partido por Copa Sudamericana
EN VIVO

🔴América de Cali vs. Macará, EN VIVO HOY: siga el minuto del partido por Copa Sudamericana

Este jueves, el América de Cali buscará clasificar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana cuando reciba en el Pascual Guerrero a Macá. ¡SÍGALO EN VIVO AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 28 de may, 2026
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América de Cali recibe a Macará en la Copa Sudamericana.
América de Cali recibe a Macará en la Copa Sudamericana.
AFP
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  • 07:32 p. m.
    ⏱️¡Comenzó el partido!⏱️

    Rodó el balón en el Pascual Guerrero, ya juegan América de Cali y Macará.

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  • 07:20 p. m.
    ☑️👹⚽¡El XI del América de Cali! ☑️👹⚽

  • 07:19 p. m.
    👊🏻🏟️☑️¡Así luce el Pascual Guerrero para HOY! 👊🏻🏟️☑️

  • 07:18 p. m.
    🤔👹¿Cómo va el América de Cali en el grupo? 🤔👹

    Los dirigidos por David González ocupan el segundo lugar del grupo A con 8 puntos, uno menos que su rival de esta noche, Macará, que es líder de la zona.

  • 07:17 p. m.
    🤔⏱️¿A qué hora es el partido?🤔⏱️

    ⏱️El balón rodará HOY jueves 28 de mayo en el Pascual Guerrero, a partir de las 7:30 de la noche.

  • 07:16 p. m.
    👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻

    👋🏻Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre América de Cali y Macará, válido por la sexta jornada del grupo A de la Copa Sudamericana.

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