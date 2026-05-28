🔴América de Cali vs. Macará, EN VIVO HOY: siga el minuto del partido por Copa Sudamericana

⏱️¡Comenzó el partido!⏱️
Rodó el balón en el Pascual Guerrero, ya juegan América de Cali y Macará.
Rodó el balón en el Pascual Guerrero, ya juegan América de Cali y Macará.
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👹 Nuestros 𝑶𝒏𝒄𝒆 𝑹𝒐𝒋𝒐𝒔 para la última noche de fase de grupos. ⚔️#Sudamericana pic.twitter.com/5oIbRXDYLh— América de Cali (@AmericadeCali) May 28, 2026
𝗧𝗼𝗱𝗼 por el 𝘁𝗼𝗱𝗼 en el Pascual. 👹🏟️ pic.twitter.com/WnA9wzqX1i— América de Cali (@AmericadeCali) May 28, 2026
Los dirigidos por David González ocupan el segundo lugar del grupo A con 8 puntos, uno menos que su rival de esta noche, Macará, que es líder de la zona.
⏱️El balón rodará HOY jueves 28 de mayo en el Pascual Guerrero, a partir de las 7:30 de la noche.
👋🏻Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre América de Cali y Macará, válido por la sexta jornada del grupo A de la Copa Sudamericana.
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