Ana del Castillo filtra tentadora promesa de James: “Él quiere, no me puede quedar mal”

El nombre de James Rodríguez da para todo, su buen momento en la Liga MX lo ha hecho el jugador de moda en suelo ‘azteca’ y lo hace tema de conversación de propios y extraños.

Es así como incluso personalidades que viven lejos del mundo del balón lo sacan a colación como asunto cotidiano, así no sea para hablar de fútbol.

Fue el caso de la entrevistadora española Eva Rey, que puso al volante zurdo como uno de los puntos a tratar en una distendida charla con Ana del Castillo, artista de 25 años de edad.

En su canal de YouTube, la presentadora le pidió a su invitada que definiera sus afectos o afición entre algún jugador, para lo cual consultó: “¿James o Falcao?”.

Acto seguido, y sin dudarlo un instante, la artista contestó con seguridad y algo de burla: “James porque gaguea con amor. Obvio, él sabe”.

Dicha respuesta dio pie para que Rey indagara sobre si la intérprete conocía al creativo de 33 años de edad, a lo que esta dijo que tenía contacto con el deportista: “Hemos hablado por Instagram”.

Pero esta no fue la única revelación de la entrevista, ya que sin que se lo preguntaran, Del Castillo dio más detalles sobre la relación que tiene con el armador.

Ana del Castillo cuenta la promesa que le hizo James Rodríguez

La vallenatera dijo que sus charlas con Rodríguez han sido tan abiertas que incluso hay lago pendiente entre los dos y que el ‘10’ se comprometió a cumplir.

“Él quiere una parranda vallenata. Es amigo de Wilfran Castillo, hay conexiones. Entonces, vamos a parrandear cuando él venga”, detalló la mujer.

Acto seguido, le pidió a volante que no le falle: “Él me lo prometió, no me puede quedar mal, James”.

En ese sentido, Rey solicitó ser invitada a la fiesta en cuestión para hablar con Rodríguez, pedido que tuvo una particular respuesta: “Parrandeamos y lo entrevistamos ebrias... con vino”.

En ideo, las palabras de la mujer (minuto 26:58):

Entre tanto, el volante, que está estrenando novia , se alista con el Club León para visitar al América de Ciudad de México en el partico más importante de la novena jornada de la Liga MX, programado para el miércoles 19 de febrero a las 8 de la noche, hora colombiana.