Ángel Di María vivió una situación similar a la de Jhon Durán: sorpresiva revelación

El jugador argentino del Benfica portugués, Ángel Di María , reveló en una entrevista que rechazó una millonaria oferta de un equipo de la liga de Arabia Saudí tras triunfar con 'la Albiceleste' en el Mundial de Qatar 2022 y previo a sellar su regreso al equipo luso.

"Tuve muchísimas ofertas, con números que jamás en mi vida había visto en un papel y las tuve ahí. Y con mi familia dijimos 'no, vamos a Lisboa, queremos volver al Benfica'", dijo el futbolista durante una entrevista con el portal Infobae.

"La verdad es que me llegó una oferta de Arabia. No tengo representante, es un amigo que me maneja las cosas y me ayuda con todo. Llega la oferta, digo que no. Vuelve a llegar una oferta, de más del doble, del mismo club. Vuelvo a decir que no. Ahí mi amigo me dice 'algo tenemos que decir, porque ellos no sé si saben que vos no querés ir a jugar ahí'. Y ahí le dije, 'bueno, si nos dan esto, capaz que vamos (haciendo referencia a una cifra mucho más alta)' ¡Y dieron eso!", agregó el Fideo.

Ante esa nueva oferta, Di María consultó con su familia y decidió que lo mejor era regresar a Lisboa para vestir la camiseta del Benfica por segunda vez, tras un primer paso entre 2007 y 2010.

"Si llega de nuevo esa oferta, creo que ya está, no tengo esas ganas de ir a un lugar así en el final de mi carrera", agregó el futbolista, que este viernes cumplirá 37 años.

El jugador destacó el cariño que ha recibido siempre de la afición del club portugués, donde dijo sentirse "en casa".

Consultado sobre su reciente retiro del seleccionado argentino, comentó que es importante dar lugar a los jugadores jóvenes para que lleguen con ritmo al Mundial 2026.

"Necesitan darle esos minutos a estos chicos, que te van a representar en un Mundial en un año y medio, en un año y algo. Entonces, si yo sigo estando ahí, esos minutos se le acortan un poco, ¿entiendes?", señaló.

Por otra parte, habló de su estado físico y reveló que "al cuerpo ya le cuesta", algo que se ha manifestado en sus recientes lesiones en el club portugués, la última de ellas este miércoles en un duelo ante Mónica por la Liga de Campeones.

De cara a su futuro, una vez culminada su carrera como futbolista, Di María comentó que le gustaría trabajar junto a Leandro Paredes, posiblemente integrando juntos un cuerpo técnico.