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Gol Caracol  / 🔴Argentina vs. Cabo Verde, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del duelo de 16vos del Mundial 2026
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🔴Argentina vs. Cabo Verde, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del duelo de 16vos del Mundial 2026

Este viernes, el Hard Rock Stadium de Miami será testigo del partidazo entre Argentina y Cabo Verde en busca de un cupo a los octavos de final del Mundial 2026. ¡NO SE PIERDA NINGÚN DETALLE!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 3 de jul, 2026
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Argentina vs Cabo Verde en el Mundial 2026
Argentina vs Cabo Verde en el Mundial 2026
AFP
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  • 03:13 p. m. - PREVIA
    🤔 ¿Está de acuerdo con lo que dijo Jota Jordi de Messi? 🤔
    @golcaracol

    😱🇦🇷 Jota Jordi no escatimó en elogios para Lionel Messi, que hoy intentará llevar a Argentina a los octavos de final ante Cabo Verde. 🐐🔥 📷 Leonardo Mosquera futbol2026 argentinavscaboverde

    ♬ sonido original - Gol Caracol - Gol Caracol

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  • 03:11 p. m. - PREVIA
    🔥👀⏱️ ¡¡Cada vez más cerca del inicio del partido!! 🔥👀⏱️

  • 03:07 p. m. - PREVIA
    👀 ¡Messi va por otro récord! 👀

  • 03:06 p. m. - BIENVENIDOS
    👋👋 ¡Bienvenidos! 👋👋

    Sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Argentina vs. Cabo Verde por los 16vos de final del Mundial 2026.
    La pelota rodará a las 5:00 p.m. (hora de Colombia) en e Hard Rock Stadium de Miami, EEUU.

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