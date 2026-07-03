🔴Argentina vs. Cabo Verde, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del duelo de 16vos del Mundial 2026

@golcaracol
😱🇦🇷 Jota Jordi no escatimó en elogios para Lionel Messi, que hoy intentará llevar a Argentina a los octavos de final ante Cabo Verde. 🐐🔥 📷 Leonardo Mosquera futbol2026 argentinavscaboverde♬ sonido original - Gol Caracol - Gol Caracol
- 03:13 p. m. - PREVIA🤔 ¿Está de acuerdo con lo que dijo Jota Jordi de Messi? 🤔
- 03:11 p. m. - PREVIA🔥👀⏱️ ¡¡Cada vez más cerca del inicio del partido!! 🔥👀⏱️
Argentina se mide ante Cabo Verde en Miami. 🤝#CopaMundialFIFA— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 3, 2026
- 03:07 p. m. - PREVIA👀 ¡Messi va por otro récord! 👀
#SelecciónArgentina Messi va por otro récord: la carrera por la Bota de Oro y el trono histórico entra en su momento decisivo— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 3, 2026
📝https://t.co/qVi4SAnLHb pic.twitter.com/fDy2tMo9om
- 03:06 p. m. - BIENVENIDOS👋👋 ¡Bienvenidos! 👋👋
Sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Argentina vs. Cabo Verde por los 16vos de final del Mundial 2026.
La pelota rodará a las 5:00 p.m. (hora de Colombia) en e Hard Rock Stadium de Miami, EEUU.
#SelecciónMayor El estadio de un recuerdo imborrable: Argentina vuelve al escenario donde conquistó América— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 3, 2026
📝https://t.co/tjhbhStgnh pic.twitter.com/6rXZoCH1o6
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