🔴 Argentina vs Egipto; EN VIVO minuto a minuto de los octavos de final del Mundial 2026

Bienvenidos

Sean bienvenidos al minuto a minuto del partido Argentina vs Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026. El balón rodará en Atlanta a las 11:00 a.m. (hora de Colombia).

¡Argentina y Egipto, cara a cara por un lugar en Cuartos! 👊#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 7, 2026

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