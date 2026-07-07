🔴 Argentina vs Egipto; EN VIVO minuto a minuto de los octavos de final del Mundial 2026

🇦🇷🏟️ ¡Cuando Leo Messi enfrentó a Egipto en 2005! 🇦🇷🏟️
🇦🇷🔙 Cuando Leo Messi enfrentó a Egipto en la #U20WC de 2005. pic.twitter.com/gemtREoBJb— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 7, 2026
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The finishing touches before the Pharaohs game 👊🇪🇬 #egyptnt#FIFAWORLDCUP pic.twitter.com/pRBYfZoYXf— Egypt National Team (@EgyptNT_EN) July 7, 2026
🏆 #FIFAWorldCup El Mercedes-Benz Stadium, un escenario de grandes eventos y con un recuerdo feliz para la Selección Argentina.— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 7, 2026
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Sean bienvenidos al minuto a minuto del partido Argentina vs Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026. El balón rodará en Atlanta a las 11:00 a.m. (hora de Colombia).
¡Argentina y Egipto, cara a cara por un lugar en Cuartos! 👊#CopaMundialFIFA— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 7, 2026
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