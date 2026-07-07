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Gol Caracol  / 🔴 Argentina vs Egipto; EN VIVO minuto a minuto de los octavos de final del Mundial 2026
EN VIVO

🔴 Argentina vs Egipto; EN VIVO minuto a minuto de los octavos de final del Mundial 2026

Este martes, el estadio de Atlanta será testigo del partidazo entre Argentina y Egipto que lucharán por un cupo a los cuartos de final del Mundial 2026. ¡NO SE PIERDA NIGÚN DETALLE!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 7 de jul, 2026
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Argentina vs Egipto en el Mundial 2026
Argentina vs Egipto en el Mundial 2026
AFP
REFRESCAR
  • 09:23 a. m. - PREVIA
    🇦🇷🏟️ ¡Cuando Leo Messi enfrentó a Egipto en 2005! 🇦🇷🏟️

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  • 09:22 a. m. - PREVIA
    🇪🇬 ¡El camerino de los egipcios está listo! 🇪🇬

  • 09:21 a. m. - PREVIA
    🤩 ¡El bello estadio que albergará este partidazo! 🤩

  • 09:19 a. m. - BIENVENIDOS
    Bienvenidos

    Sean bienvenidos al minuto a minuto del partido Argentina vs Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026. El balón rodará en Atlanta a las 11:00 a.m. (hora de Colombia).

    .

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