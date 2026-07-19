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Gol Caracol  / 🔴 Argentina vs. España; EN VIVO minuto a minuto de la final del Mundial 2026
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🔴 Argentina vs. España; EN VIVO minuto a minuto de la final del Mundial 2026

Este domingo, el estadio MetLife de New York será testigo del partidazo entre Argentina y España que lucharan por consagrarse campeones del Mundial 2026. ¡NO SE PIERDA NINGÚN DETALLE!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 19 de jul, 2026
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España y Argentina definen el título del Mundial 2026.
España y Argentina definen el título del Mundial 2026.
Foto: AFP
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