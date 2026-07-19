🔴 Argentina vs. España; EN VIVO minuto a minuto de la final del Mundial 2026

Capitán.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026
Equipo.
Confiamos en vosotros.
𝗩𝗼𝗹𝘃𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗮 𝗰𝗮𝘀𝗮.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/DgI5isTg0K
- 11:32 a. m. - PREVIA🌟 España tiene entre 'ceja y ceja' la segunda 🌟
- 11:30 a. m. - PREVIA🌟 Argentina tiene una meta fija: la cuarta 🌟
#SelecciónMayor Porque nunca nos conformamos con lo conseguido, ahí vamos otra vez.— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 19, 2026
¡Vamos por todo, Argentina! 🇦🇷💪🏼 pic.twitter.com/ucR3ic4a3S
- 11:28 a. m. - PREVIA🇪🇸 ¡Todo listo en el vestuario de España! 🇪🇸
Todo dispuesto en nuestro vestuario para la gran final.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/22YRyW920X— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026
- 11:28 a. m. - PREVIA🤩 ¡Será un verdadero partidazo! 🤩
Argentina y España. Por la gloria. 💫#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/3byYxrHXUF— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 19, 2026
- 11:26 a. m. - PREVIABienvenidos
Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la gran final del Mundial entre España y Argentina. El balón rodará en el MetLife de New York a las 2:00 p.m. (hora de Colombia).
Solo queda un partido... 🗓️#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/Nd0FOUXt4G— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 19, 2026
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