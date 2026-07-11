🔴 Argentina vs. Suiza; VEA EN VIVO el minuto a minuto del partido de cuartos de final del Mundial 2026

Messi ya está en el estadio
🏆 #FIFAWorldCup— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 11, 2026
Llegó la banda 🇦🇷
¿Quién más está re manija? 🤔 pic.twitter.com/OxzJkKAuzv
🏆 #FIFAWorldCup— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 11, 2026
Llegó la banda 🇦🇷
¿Quién más está re manija? 🤔 pic.twitter.com/OxzJkKAuzv
Publicidad
Our XI for the quarterfinal 🇨🇭🔥— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) July 11, 2026
📺 SRF 2, RTS 2, RSI La 2 pic.twitter.com/XMcSVQQzmB
🏆 #FIFAWorldCup— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 12, 2026
📋 ¡Once inicial confirmado! ⚽
Así formará #Argentina para el duelo ante #Suiza 🇨🇭 💪
🙌 #TodosJuntos, alentando con el alma y el corazón 🩵🤍 pic.twitter.com/mw2JaIZ7K8
Sean bienvenidos al minuto a minuto del partido de Argentina vs. Suiza por los cuartos de final. El juego iniciará a las 8:00 p.m. (hora de Colombia)
Publicidad
Publicidad
Publicidad