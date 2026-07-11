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Gol Caracol  / 🔴 Argentina vs. Suiza; VEA EN VIVO el minuto a minuto del partido de cuartos de final del Mundial 2026
EN VIVO

🔴 Argentina vs. Suiza; VEA EN VIVO el minuto a minuto del partido de cuartos de final del Mundial 2026

Este sábado, el estadio de Kansas City será testigo del partidazo entre Argentina y Suiza que lucharán por un cupo a las semifinales del Mundial 2026. ¡NO SE PIERDA NINGÚN DETALLE DE ESTE PARTIDAZO!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 11 de jul, 2026
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Argentina y Suiza se enfrentan por un cupo a las semifinales del Mundial 2026.
Argentina y Suiza se enfrentan por un cupo a las semifinales del Mundial 2026.
Fotos: AFP
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  • 07:20 p. m. - PREVIA
    Messi ya está en el estadio

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  • 07:19 p. m. - PREVIA
    Camerino y estadio listo!

  • 07:19 p. m. - PREVIA
    Este es el XI inicial de Suiza

  • 07:18 p. m. - PREVIA
    Este es el XI inicial de Argentina

  • 06:54 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    Sean bienvenidos al minuto a minuto del partido de Argentina vs. Suiza por los cuartos de final. El juego iniciará a las 8:00 p.m. (hora de Colombia)

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