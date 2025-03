Arsenal apuesta por el talento de Alexei Rojas tras su participación con la Sub-20

Alexei Rojas es una de las promesas en el arco de la Selección Colombia. El golero, de 19 años, participó recientemente con el combinado Sub-20 en el Sudamericano de la categoría que se desarrolló en Venezuela, en donde la 'tricolor' logró uno de los cuatro boletos para la cita orbital que se llevará a cabo en septiembre en Chile.

Si bien Rojas Fedorushchenko no fue el golero titular de Cesar Torres en la Selección Colombia Sub-20, el jugador de los 'gunners' dejó una muy buena impresión en su única aparición en el Sudamericano, siendo clave en el triunfo del conjunto 'cafetero' por la mínima diferencia sobre Brasil en la fase de grupos del campeonato.

Fue el encuentro más emocionante que Colombia jugó en el torneo. Brasil llegó al arco colombiano más de diez veces, pero Alexei realizó seis atajadas clave, tres de ellas espectaculares. Además, achicó perfectamente en varias oportunidades, forzando errores en los delanteros brasileños.

Alexei Rojas podría definir su futuro

Alexei Rojas, guardameta colombiano del Arsenal, en calentamiento previo a un partido de la Carabao Cup Getty Images

De acuerdo con una fuente cercana al guardameta colombo-inglés, el Arsenal FC de Inglaterra ha dejado clara su intención de renovar el contrato de su arquero Alexei. El club, el jugador y su representante tienen previsto reunirse en las próximas semanas para discutir los detalles.

Alexei ya se encuentra en Londres entrenando con el primer equipo del Arsenal FC, tras su participación con la Selección de Colombia en el Sudamericano Sub-20 en Venezuela.

Recorrido de Alexei Rojas

Alexei Rojas nació el 28 de septiembre en 2005 en Inglaterra. Es hijo de padre colombiano y madre rusa. Llegó al Arsenal en 2022, y juega en la categoría Sub-21 en la que ha disputado seis partidos en la presente campaña.

El portero se ha ido ganando su lugar en el conjunto inglés, con el que ya firmó contrato como profesional en 2024. De hecho, Rojas ya ha tenido la oportunidad de entrenar con el primer equipo. En octubre de 2024 fue convocado para el partido de Premier League, entre el Arsenal y Bournemouth, siendo el tercer arquero de Mikel Arteta.

"Muy contento y agradecido por la oportunidad, generalmente esta es una oportunidad que pocos logran y para mí es un paso más para ir llegando más cerca al objetivo que tengo que ser el mejor arquero del mundo. Lo que me dijeron fue el jueves, estaba entrenando como hago normalmente y me dijeron "alístate mañana para viajar". Me puse contento, estaba entrenando bien las últimas semanas, esperando la oportunidad de estar convocado. Fue una gran experiencia estar tan cerca de un partido de Premier", dijo Alexei Rojas durante una entrevista con el Gol Caracol.