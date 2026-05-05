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Gol Caracol  / 🔴Arsenal vs. Atlético de Madrid, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por Champions League
EN VIVO

🔴Arsenal vs. Atlético de Madrid, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por Champions League

Este martes, el Emirates Stadium vibrará con el juego entre 'gunners' y 'colchoneros' por un cupo a la final de la Champions League; la serie está 1-1. ¡SÍGALO EN VIVO AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 5 de may, 2026
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Arsenal vs. Atlético de Madrid por un cupo a la final de la Champions League.
Arsenal vs. Atlético de Madrid por un cupo a la final de la Champions League.
Getty Images - IA.
REFRESCAR
  • 01:22 p. m.
    🤩🏟️¡El escenario para HOY! 🤩🏟️

    • Publicidad

  • 01:21 p. m.
    🔵🔴🏟️¡La llegada de los 'colchoneros' al Emirates! 🔵🔴🏟️

  • 01:20 p. m.
    💪🏻🔥¡Los hinchas de los 'gunners', a tope! 💪🏻🔥

  • 01:18 p. m.
    👊🏻🔵🔴 ¡El Atlético, a hacer su juego!👊🏻🔵🔴

    "Tenemos mucha fe en lo que hacemos. Tanto los futbolistas como el entrenador queremos que el partido empiece. El que juegue mejor tendrá más posibilidades de pasar e intentaremos potenciar nuestras virtudes", dijo Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid.

    Diego Simeone
    Diego Simeone; técnico del Atlético de Madrid
    AFP

  • 01:17 p. m. - 🗣️ ¡Voces de los protagonistas!🗣️
    💪🏻🔴¡En Arsenal hay confianza!💪🏻🔴

    "Tenemos mucha hambre, es difícil describir lo que sentimos en noches como esta. Hay que empujar mucho mañana (martes). Tengo muchas ganas de vivir esto y de estar en una final. Esto es un sueño para nosotros, tener la posibilidad de pasar a una final de Champions es algo que no hemos vivido desde hace muchos años y tenemos muchas ganas de vivirlo", esas fueron las palabras de Mikel Arteta, en rueda de prensa.

    Mikel Arteta, entrenador del Arsenal.
    Mikel Arteta, entrenador del Arsenal.
    AFP

  • 12:48 p. m.
    🤔⚽ ¿Cómo la la serie entre 'gunners' y 'colchoneros'?🤔⚽

    En el juego de ida en el Metropolitano, Atlético de Madrid y Arsenal empataron 1-1. Julián Álvarez marcó para los 'colchoneros', mientras que Viktor Gyokeres convirtió para los 'gunners'.

    Atlético de Madrid vs. Arsenal
    Atlético de Madrid vs. Arsenal; semifinal de la Champions League
    AFP

  • 12:41 p. m.
    🤔⏱️¿A qué hora es el partido? 🤔⏱️

    ⏱️A las 2:00 de la tarde, de HOY martes 5 de mayo, en horario de Colombia, rodará el balón en el Emirates Stadium en Londres.

  • 12:40 p. m.
    👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻

    👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Arsenal y Atlético de Madrid por la vuelta de las semifinales de la Champions League.

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