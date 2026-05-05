🔴Arsenal vs. Atlético de Madrid, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por Champions League

- 01:22 p. m.🤩🏟️¡El escenario para HOY! 🤩🏟️
- 01:21 p. m.🔵🔴🏟️¡La llegada de los 'colchoneros' al Emirates! 🔵🔴🏟️
- 01:20 p. m.💪🏻🔥¡Los hinchas de los 'gunners', a tope! 💪🏻🔥
- 01:18 p. m.👊🏻🔵🔴 ¡El Atlético, a hacer su juego!👊🏻🔵🔴
"Tenemos mucha fe en lo que hacemos. Tanto los futbolistas como el entrenador queremos que el partido empiece. El que juegue mejor tendrá más posibilidades de pasar e intentaremos potenciar nuestras virtudes", dijo Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid.
- 01:17 p. m. - 🗣️ ¡Voces de los protagonistas!🗣️💪🏻🔴¡En Arsenal hay confianza!💪🏻🔴
"Tenemos mucha hambre, es difícil describir lo que sentimos en noches como esta. Hay que empujar mucho mañana (martes). Tengo muchas ganas de vivir esto y de estar en una final. Esto es un sueño para nosotros, tener la posibilidad de pasar a una final de Champions es algo que no hemos vivido desde hace muchos años y tenemos muchas ganas de vivirlo", esas fueron las palabras de Mikel Arteta, en rueda de prensa.
- 12:48 p. m.🤔⚽ ¿Cómo la la serie entre 'gunners' y 'colchoneros'?🤔⚽
En el juego de ida en el Metropolitano, Atlético de Madrid y Arsenal empataron 1-1. Julián Álvarez marcó para los 'colchoneros', mientras que Viktor Gyokeres convirtió para los 'gunners'.
- 12:41 p. m.🤔⏱️¿A qué hora es el partido? 🤔⏱️
⏱️A las 2:00 de la tarde, de HOY martes 5 de mayo, en horario de Colombia, rodará el balón en el Emirates Stadium en Londres.
- 12:40 p. m.👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻
👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Arsenal y Atlético de Madrid por la vuelta de las semifinales de la Champions League.
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