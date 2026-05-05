🔴Arsenal vs. Atlético de Madrid, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por Champions League

💪🏻🔴¡En Arsenal hay confianza!💪🏻🔴

"Tenemos mucha hambre, es difícil describir lo que sentimos en noches como esta. Hay que empujar mucho mañana (martes). Tengo muchas ganas de vivir esto y de estar en una final. Esto es un sueño para nosotros, tener la posibilidad de pasar a una final de Champions es algo que no hemos vivido desde hace muchos años y tenemos muchas ganas de vivirlo", esas fueron las palabras de Mikel Arteta, en rueda de prensa.