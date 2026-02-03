🔴Arsenal vs. Chelsea, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en semifinales de Copa de la Liga

Por poco el primero del Arsenal
Gran remate de zurda de Piero Hincapié, que tuvo que despejar el arquero Robert Sánchez.
Error en la defensa del Arsenal que aprovechó Delap para sacar un remate que se fue lejos del arco.
Ya rueda el balón en el Emirates Stadium, juegan Arsenal y Chelsea.
Our XI versus Arsenal! ✊#CFC |#CarabaoCup pic.twitter.com/FUWDZa5jzS— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 3, 2026
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) February 3, 2026
El encuentro tendrá transmisión de ESPN y Disney+.
El duelo iniciará a las 3:00 p.m. (hora de Colombia).
Arsenal y Chelsea jugarán el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga.
