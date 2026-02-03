Síguenos en:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

🔴Arsenal vs. Chelsea, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en semifinales de Copa de la Liga
EN VIVO

🔴Arsenal vs. Chelsea, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en semifinales de Copa de la Liga

Derbi del norte de Londres en el Emirates Stadium. El Arsenal intentará defender la ventaja de 3-2 frente a Chelsea y clasificar a la gran final de la Copa de la Liga inglesa.

Por: Jhonatan David Reyes RubioJhonatan Reyes-Periodista Gol Caracol 
Actualizado 3 de feb, 2026
Arsenal vs. Chelsea
Arsenal vs. Chelsea
Fotos: AFP
  • 03:19 p. m. - 🕒Minuto 17
    Por poco el primero del Arsenal

    Gran remate de zurda de Piero Hincapié, que tuvo que despejar el arquero Robert Sánchez.

  • 03:08 p. m. - 🕒Minuto 6
    Primer acercamiento del Chelsea

    Error en la defensa del Arsenal que aprovechó Delap para sacar un remate que se fue lejos del arco.

  • 03:01 p. m. - Arsenal vs. Chelsea
    🚨¡Inicia el partido!🚨

    Ya rueda el balón en el Emirates Stadium, juegan Arsenal y Chelsea.

  • 02:54 p. m. - Arsenal vs. Chelsea
    🔵¡Titular del Chelsea!🔵

  • 02:53 p. m. - Arsenal vs. Chelsea
    🔴⚪¡Titular del Arsenal!🔴⚪

  • 02:51 p. m. - Arsenal vs. Chelsea
    📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?🛜

    El encuentro tendrá transmisión de ESPN y Disney+.

  • 02:49 p. m. - Arsenal vs. Chelsea
    🕛¿A qué horas se jugará el partido?🕛

    El duelo iniciará a las 3:00 p.m. (hora de Colombia).

  • 02:48 p. m. - Arsenal vs. Chelsea
    👋¡Bienvenidos!👋

    Arsenal y Chelsea jugarán el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga.

