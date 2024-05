Aston Villa vs. Liverpool: hora y dónde ver EN VIVO HOY el partido de Premier League

Este lunes 13 de mayo, el Liverpool, de Luis Díaz, visitará en el Villa Park al Aston Villa del colombiano Jhon Jáder Durán, quien de a poco se ha ido ganando un lugar importante en el onceno del estratega español Unai Emery.

Este duelo corresponde a la jornada 37 de la Premier League, de Inglaterra.

Hora y dónde ver EN VIVO HOY el duelo entre Aston Villa vs. Liverpool

El encuentro de este lunes se jugará en el estadio Villa Park, de Birmingham, y tendrá transmisión de ESPN y Star +.

Publicidad

El encuentro se jugará a las 2:00 p.m. (hora colombiana) y se espera la ‘estelar’ presencia del guajiro en cancha, quien recientemente fue elegido por los propios hinchas del Liverpoolcomo el jugador del mes.

Jhon Jáder Durán, delantero colombiano del Aston Villa, se lamenta por errar una opción de gol AFP

¡En busca de la Champions League!

Publicidad

Luego de quedar eliminado entre semana en las semifinales de la Conference League, frente al Olympiacos, ya sin posibilidades de título al Aston Villa solo le queda rescatar la posibilidad de ingresar a la principal competencia europeo para la próxima temporada.

Actualmente instalado en la cuarta casilla, scon 67 unidades, el conjunto de Jhon Jáder Durán le apuesta a sellar su clasificación a la Champions League, que no soplo implica un importante premio económico, sino que también tener ese roce internacional al más alto nivel.

Jurgen Klopp se quiere despedir por lo grande

Luego de su eliminación en la Europa League, sumado al declive en resultados en las últimas jornadas, el Liverpool ya no tiene opción de cerrar la temporada con otro título, que no sea la Carabao Cup.

Jurgen Klopp y Luis Díaz, entrenador y jugador de Liverpool, respectivamente, celebran una nueva victoria en la Premier League AFP

Publicidad

No obstante, más allá de lo que haya en juego o no, estos dos partidos servirán para que el alemán cierre con pie derecho su etapa en el Liverpool; esto , teniendo en cuenta que Klopp ya había anunciado semanas atrás que no continuará al mando del cuadro ‘red’.