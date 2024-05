Pablo Peirano: “Conseguimos el objetivo, es un paso más, pero todavía falta”

Luego de haber conseguido un importante triunfo en condición de visitante 0-2 contra La Equidad, Pablo Peirano, técnico de Santa Fe, analizó su partido por la segunda fecha del Cuadrangular B de la Liga Betplay 2024.

En primera instancia, no se guardó la emoción y aseguró sentirse muy feliz por la victoria. "Estamos muy contentos por el resultado, me gustó mucho el temple del equipo para enfrentar el partido, que fue muy cambiante tanto por el juego como tal, como por las circunstancias del clima. También que nos adaptamos y nos adaptamos rápido e hicimos lo que teníamos que hacer: defender bien, buscar el arco rival. Fue un partido muy físico, muy disputado. Conseguimos el objetivo, un paso más, pero todavía falta más", declaró en primera instancia.

Por otro lado, fue claro y aseguró que su equipo no sufrió en ninguna ocasión enfrentando a los 'aseguradores'."No tengo la sensación de que hayamos sufrido el partido en ningún momento. Sentimos que el rival no nos podía superar en algún momento si no fuera por esos pasajes en el primer tiempo que tuvieron dos desbordes por el lado izquierdo y unas pelotas cruzadas rápidas en las que no nos pudimos acomodar", agregó a su análisis.

Acción de juego en el duelo entre La Equidad vs. Santa Fe, por Liga. Foto: Colprensa.

Otras declaraciones de Pablo Peirano en rueda de prensa

¿Cómo están los jugadores que salieron por lesión, tras el partido contra Equidad?

"La mayoría de los jugadores terminaron cansados, con algún golpe también fuera de lo normal y aún todavía no tengo la cabeza en el fin de semana. Sé que es lo que tengo que hacer durante el plan de partido, pero lo más importante es que tenemos en la cabeza el partido de Copa que viene, así que tenemos que preparar el partido siguiente porque Santa Fe es así, todos los partidos son claves para Santa Fe".

¿Qué fue lo más importante de Santa Fe para este partido?

"El temple fue lo más importante del equipo, entender lo que estaba sucediendo en el juego y responder a las situaciones. Fuimos contundentes a la hora de las situaciones que tuvimos y el equipo siempre se mantuvo con la disciplina táctica. En la disciplina, en el temple y en jugar un partido que teníamos que jugar, ese es el resumen perfecto para este partido".

Su emotivo mensaje del Día de las Madres

"Saludo a la mía, principalmente, que está en Uruguay, y a todas las madres. Mi esposa también, así que, de mi parte, son las mejores mamás del mundo. Sé que todos tenemos una mejor mamá, algunas serán de sangre, otras serán de corazón, otras que acompañan. Así que, un feliz día para todas las mamás y en especial a mi mamá, Estrella, y a Laura, mi esposa".