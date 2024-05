El Torneo Betplay I-2024 ya definió a los ocho clasificados: estos son los finalistas

Este domingo 12 de mayo, se llevó a cabo la última jornada del Torneo Betplay I-2024, con un par de partidazos, que dejaron algunas sorpresas y otro par de novedades.

No obstante, lo que sí es importante destacar es que los dos juegos que más acapararon la atención de la fecha, fueron Real Santander vs. Internacional Palmira y Leones vs. Deportes Quindío.

Esto, teniendo en cuenta que los vallecaucanos y ‘cuyabros’ se estaban disputando ‘mano a mano’ la última casilla para entrar a los ocho finalistas, que en los cuadrangulares buscarán definir su paso a la primera división del fútbol colombiano.

Sin embargo, otros cinco juegos también se disputaban al mismo tiempo, para cumplir con la trasparencia de la competencia, en la que muchos se están definiendo cosas importantes.

Cabe destacar que, en un duelo de eliminados, el pasado sábado Barranquilla FC y Atlético se enfrentaron, dejando a los ‘curramberos’ vencedores con un contundente 4-0.

Una jornada de ‘infarto’

A la espera de lo que sucediera en territorio antioqueño, con Leones vs. Deportes Quindío, Internacional Palmira cumplió con su tarea y ganó por 0-2 contra Real Santander, en el estadio Villa Concha, de Piedecuesta.

Los goles del encuentro los marcaron Yoshan Stiven Volais a los 28’ y Johan Sebastián Gamboa a los 75’.

Poor su parte, en Antioquia la situación no estuvo tan tranquila como en Santander, por el contrario, fue como un ‘sube y baja’ de emociones para el equipo cafetero, que aunque anotó a los 60 minutos por medio de Ronald Angulo Aristizábal, en menos de diez minutos vio cómo le daban vuelta al marcador.

Leones igualó a los 78 y se puso arriba del resultado con una pena máxima a los 85. Esto ya implicaba un camino libre para que Internacional Palmira llegara a los ocho sin problema alguno.

Y así fue, hasta el minuto 90+1, cuando Alexis Serna Romaña anotó desde el punto penal, para sentenciar el 2-2 de Deportes Quindío contra Leones, en condición de visitante.

De esta manera, quien se quedó con la clasificación a las finales fueron los ‘cuyabros’ y no Internacional Palmira.

¿Por qué Deportes Quindío y no Internacional Palmira?

La discusión al final del juego se dio sobre el por qué el equipo cafetero terminó clasificando y no ls vallecaucanos, si ambos igualaron en casi todos los aspectos.

Pero la razón es simple y sencilla, muy ajustada al reglamento; Deportes Quindío e Inter Palmira empataron en puntos, diferencia de gol, goles a favor, goles en contra y todo se definió por quien tuviera menos goles en contra como visitante.

¿Cómo terminó la fecha 16 del Torneo Betplay?

Barranquilla 0-4 Atlético

Orsomarso 2-0 Bogotá

Real Santander 0-2 Internacional Palmira

Tigres 4-2 Real Cartagena

Leones 2-2 Deportes Quindío

Boca Juniors de Cali 0-0 Unión Magdalena

Atlético Huila 2-1 Llaneros

Cúcuta 3-2 Real Soacha

Clasificados a las finales del Torneo Betplay I-2024:

Atlético Huila

Cúcuta Deportivo

Llaneros

Tigres

Unión Magdalena

Real Cartagena

Orsomarso

Deportes Quindío