🔴Atlético de Madrid vs. Arsenal, EN VIVO HOY: minuto a minuto por las semifinales de Champions League

🤔⏱️¿A qué hora es el partido? 🤔⏱️
⏱️A las 2:00 de la tarde, de HOY miércoles 29 de abril, en horario de Colombia, rodará el balón en el Estadio Riyadh Air Metropolitano para este duelo entre 'colchoneros' y 'gunners'.
⏱️A las 2:00 de la tarde, de HOY miércoles 29 de abril, en horario de Colombia, rodará el balón en el Estadio Riyadh Air Metropolitano para este duelo entre 'colchoneros' y 'gunners'.
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👋🏼 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético de Madrid y Arsenal por la Champions League.
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