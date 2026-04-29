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Gol Caracol  / 🔴Atlético de Madrid vs. Arsenal, EN VIVO HOY: minuto a minuto por las semifinales de Champions League
EN VIVO

🔴Atlético de Madrid vs. Arsenal, EN VIVO HOY: minuto a minuto por las semifinales de Champions League

Este miércoles, el Riyadh Air Metropolitano será testigo del primer del duelo entre 'colchoneros' y 'gunners', válido por la ida de las semifinales en Champions League. ¡SIGA EN VIVO el partido AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 29 de abr, 2026
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Atlético de Madrid vs. Arsenal rivalizan este miércoles por la ida de las semifinales de la Champions League.
Atlético de Madrid vs. Arsenal rivalizan este miércoles por la ida de las semifinales de la Champions League.
Foto hecha con IA
REFRESCAR
  • 12:18 p. m.
    🤔⏱️¿A qué hora es el partido? 🤔⏱️

    ⏱️A las 2:00 de la tarde, de HOY miércoles 29 de abril, en horario de Colombia, rodará el balón en el Estadio Riyadh Air Metropolitano para este duelo entre 'colchoneros' y 'gunners'.

    • Publicidad

  • 12:13 p. m.
    👋🏼¡Bienvenidos! 👋🏼

    👋🏼 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético de Madrid y Arsenal por la Champions League.

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