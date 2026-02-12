🔴Atlético de Madrid vs. Barcelona, EN VIVO: siga el minuto a minuto de la semifinal de Copa del Rey

Los inicialistas del Barcelona
📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #AtletiBarça pic.twitter.com/6bszHBN3vf— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 12, 2026
❤️🔥 STARTING XI ❤️🔥 pic.twitter.com/VYIeawWQtC— Atlético de Madrid (@atletienglish) February 12, 2026
El encuentro será transmitido por la televisión cerrada.
La pelota rodará a las 3:00 p.m. (hora Colombia).
No se pierda ningún detalle del partido entre 'colchoneros' y 'culés'.
