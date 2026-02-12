Síguenos en:
🔴Atlético de Madrid vs. Barcelona, EN VIVO: siga el minuto a minuto de la semifinal de Copa del Rey
EN VIVO

🔴Atlético de Madrid vs. Barcelona, EN VIVO: siga el minuto a minuto de la semifinal de Copa del Rey

Este jueves, en el Wanda Metropolitano, Atlético de Madrid y Barcelona disputan el juego de ida de las semifinales de la Copa del Rey. ¡No se pierda este partidazo!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 12 de feb, 2026
Acción de juego en el duelo entre Barcelona vs. Atlético de Madrid, en España.
Foto: AFP.
  • 02:03 p. m. - PREVIA
    Los inicialistas del Barcelona

  • 02:02 p. m. - PREVIA
    La titular del Atlético de Madrid

  • 01:26 p. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver el partido?

    El encuentro será transmitido por la televisión cerrada.

  • 01:26 p. m. - PREVIA
    ¿A qué hora es el juego?

    La pelota rodará a las 3:00 p.m. (hora Colombia).

  • 01:25 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del partido entre 'colchoneros' y 'culés'.

