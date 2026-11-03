🔴 Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich, EN VIVO YA; minuto a minuto de la cuarta fecha en Champions

⏱️MINUTO 27:
Kane se inventa una tijera, pero el balón se va al saque de meta.
Kane se inventa una tijera, pero el balón se va al saque de meta.
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Karl remata y manda el balón a las gradas.
Bayern Múnich se adueña del partido a esta altura.
Partido parejo en los primeros diez minutos del encuentro.
Álvarez remata, pero el balón se va ancho.
Rueda el balón en la ciudad de Madrid.
🔴 𝗙𝗖 𝗕𝗔𝗬𝗘𝗥𝗡 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗘𝗟𝗙 𝗚𝗘𝗚𝗘𝗡 𝗔𝗧𝗟𝗘𝗧𝗜𝗖𝗢 🔴 pic.twitter.com/AlGDAuQJiG— FC Bayern München (@FCBayern) November 3, 2026
El encuentro se podrá ver por Disney+ Premium, también por la señal de ESPN.
El partido está programado para las 3:00 p.m. (Hora Colombia)
Bienvenidos al minuto a minuto del encuentro entre Atlético de Madrid y Bayern Múnich. Este duelo corresponde a la cuarta joranda de la UEFA Champions League.
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