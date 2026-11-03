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Gol Caracol  / 🔴 Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich, EN VIVO YA; minuto a minuto de la cuarta fecha en Champions
EN VIVO

🔴 Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich, EN VIVO YA; minuto a minuto de la cuarta fecha en Champions

Este martes, el Atlético de Madrid recibe al Bayern Múnich en el Riyadh Air Metropolitano, en el duelo correspondiente a la cuarta jornada de la Champions League.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 3 de nov, 2026
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Atlético de Madrid recibe al Bayern Múnich en la jornada 4 de la Champions League.
Atlético de Madrid recibe al Bayern Múnich en la jornada 4 de la Champions League.
AFP
REFRESCAR
  • 03:30 p. m. - Atlético de Madrid 0-0 Bayern Múnich
    ⏱️MINUTO 27:

    Kane se inventa una tijera, pero el balón se va al saque de meta.

    • Publicidad

  • 03:25 p. m. - Atlético de Madrid 0-0 Bayern Múnich
    ⏱️MINUTO 23:

    Karl remata y manda el balón a las gradas.

  • 03:22 p. m. - Atlético de Madrid 0-0 Bayern Múnich
    ⏱️MINUTO 20:

    Bayern Múnich se adueña del partido a esta altura.

  • 03:15 p. m. - Atlético de Madrid 0-0 Bayern Múnich
    ⏱️MINUTO 10:

    Partido parejo en los primeros diez minutos del encuentro.

  • 03:05 p. m. - Atlético de Madrid 0-0 Bayern Múnich
    ⏱️MINUTO 2:

    Álvarez remata, pero el balón se va ancho.

  • 03:02 p. m. - Atlético de Madrid 0-0 Bayern Múnich
    INICIÓ EL PARTIDO

    Rueda el balón en la ciudad de Madrid.

  • 02:47 p. m. - Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich
    ALINEACIÓN TITULAR DEL ATLÉTICO DE MADRID

  • 02:46 p. m. - Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich
    ALINEACIÓN TITULAR DEL BAYERN MÚNICH

  • 02:40 p. m. - Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich
    ¿DÓNDE VER EL PARTIDO?

    El encuentro se podrá ver por Disney+ Premium, también por la señal de ESPN.

  • 02:35 p. m. - Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich
    ¿A QUÉ HORA ES EL PARTIDO?

    El partido está programado para las 3:00 p.m. (Hora Colombia)

  • 02:30 p. m. - Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich
    BIENVENIDOS

    Bienvenidos al minuto a minuto del encuentro entre Atlético de Madrid y Bayern Múnich. Este duelo corresponde a la cuarta joranda de la UEFA Champions League.

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