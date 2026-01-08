Así fue el triunfo 2-1 del Real Madrid frente al Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Real Madrid derrotó 2-1 al Atlético de Madrid y clasificó a la final de la Supercopa de España.
- 03:58 p. m. - Atlético de Madrid 1 - 2 Real Madrid🚨¡Termina el partido!🚨
- 03:48 p. m. - 🕒Minuto 86Llorente casi pone la igualdad
El volante sacó un disparo que se fue apenas afuera del arco de Courtois.
- 03:43 p. m. - 🕒Minuto 80🔁Cambio en el Real Madrid🔁
Sale de la cancha Vinícius Junior, para el ingreso de Arda Guler.
- 03:20 p. m. - 🕒Minuto 58⚽¡GOOOOOOOOOOL del Atlético de Madrid!⚽
Centro de Giuliano Simeone para que Sorloth cabecee sin oposición y ponga el descuento de su equipo.
- 03:16 p. m. - 🕒Minuto 54⚽¡GOOOOOOOOOL del Real Madrid!⚽
Gran pase de Valverde para que Rodrygo deje a dos defensores y ponga el segundo del partido.
- 03:14 p. m. - 🕒Minuto 52Por poco repite Valverde
El uruguayo sacó un remate furioso que pasó cerca del arco de Oblak.
- 03:07 p. m. - 🕒Minuto 45🔁Primer cambio en los 'colchoneros'🔁
Deja la cancha Gallagher, para el ingreso de Le Normand.
- 03:06 p. m. - Atlético de Madrid 0 - 1 Real Madrid🚨¡Comienza el segundo tiempo!🚨
Se reanudan las emociones en la semifinal de la Supercopa de España.
- 02:50 p. m. - Atlético de Madrid 0 - 1 Real Madrid🚨¡Finaliza el primer tiempo!🚨
El Real Madrid se va al descanso con una ventaja de 1-0 en el marcador.
- 02:41 p. m. - 🕒Minuto 39Muy cerca del gol el Atlético
Gallagher lanzó un remate cruzado que pasó cerca de la portería del Real Madrid.
- 02:36 p. m. - 🕒Minuto 34Se lo comió Sorloth
El noruego remató solo de cabeza pero el balón se fue por arriba del arco.
- 02:34 p. m. - 🕒Minuto 31Casi llega el empate
Gran remate de fuera del área de Álex Baena, que tuvo que despejar Courtois.
- 02:31 p. m. - 🕒Minuto 28Por poco marca Rodrygo
Gran acción individual de Álvaro Carreras, que aprovechó Rodrygo para lanzar un remate, que al final fue muy suave y pudo ser repelido sin problemas por Oblak.
- 02:25 p. m. - 🕒Minuto 23Chance para el Atlético
Remate muy suave y desviado de Julián Álvarez, en lo que fue la primera aproximación de su equipo.
- 02:13 p. m. - 🕒Minuto 11Partido cerrado en Arabia
Luego del gol de los 'merengues', el partido se ha disputado más en la mitad de la cancha que en las áreas.
- 02:03 p. m. - 🕒Minuto 1⚽¡GOOOOOOOOOL del Real Madrid!⚽
Golazo de Federico Valverde de tiro libre, para poner el primero del Real Madrid.
- 02:01 p. m. - Atlético de Madrid vs. Real Madrid🚨¡Inicia el partido!🚨
Ya rueda el balón en el estadio King Abdullah Sports City.
- 01:06 p. m. - Atlético de Madrid vs. Real Madrid🔴⚪¡Titular del Atlético de Madrid!🔴⚪
- 01:04 p. m. - Atlético de Madrid vs. Real Madrid⚪¡Titular del Real Madrid!⚪
- 01:00 p. m. - Atlético de Madrid vs. Real Madrid📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?🛜
El juego se podrá ver por señal de televisión cerrada. De igual manera, podrán seguir el minuto a minuto, y las acciones más destacadas del encuentro, en el portal web de Gol Caracol, al que pueden ingresar en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.
- 12:54 p. m. - Atlético de Madrid vs. Real Madrid🕕¿A qué hora se jugará el partido?🕕
El pitazo inicial del duelo será a las 2:00 p.m. (hora de Colombia).
- 12:49 p. m. - Atlético de Madrid vs. Real Madrid👋¡Bienvenidos!👋
Esta tarde se enfrentarán 'colchoneros' y 'merengues' por un lugar en la final de la Supercopa de España.
