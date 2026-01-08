Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Gol Caracol  / Así fue el triunfo 2-1 del Real Madrid frente al Atlético de Madrid en la Supercopa de España
EN VIVO

Así fue el triunfo 2-1 del Real Madrid frente al Atlético de Madrid en la Supercopa de España

El cuadro 'merengue' venció 2-1 a los 'colchoneros' y clasificó a la final de la Supercopa de España, que se lleva a cabo en Arabia Saudí. Los goles del triunfo fueron obra de Valverde y Rodrygo.

Por: Jhonatan David Reyes RubioJhonatan Reyes-Periodista Gol Caracol 
Actualizado 8 de ene, 2026
Atlético de Madrid vs. Real Madrid
Foto: AFP
  • 03:58 p. m. - Atlético de Madrid 1 - 2 Real Madrid
    🚨¡Termina el partido!🚨

    Real Madrid derrotó 2-1 al Atlético de Madrid y clasificó a la final de la Supercopa de España.

  • 03:48 p. m. - 🕒Minuto 86
    Llorente casi pone la igualdad

    El volante sacó un disparo que se fue apenas afuera del arco de Courtois.

  • 03:43 p. m. - 🕒Minuto 80
    🔁Cambio en el Real Madrid🔁

    Sale de la cancha Vinícius Junior, para el ingreso de Arda Guler.

  • 03:20 p. m. - 🕒Minuto 58
    ⚽¡GOOOOOOOOOOL del Atlético de Madrid!⚽

    Centro de Giuliano Simeone para que Sorloth cabecee sin oposición y ponga el descuento de su equipo.

  • 03:16 p. m. - 🕒Minuto 54
    ⚽¡GOOOOOOOOOL del Real Madrid!⚽

    Gran pase de Valverde para que Rodrygo deje a dos defensores y ponga el segundo del partido.

  • 03:14 p. m. - 🕒Minuto 52
    Por poco repite Valverde

    El uruguayo sacó un remate furioso que pasó cerca del arco de Oblak.

  • 03:07 p. m. - 🕒Minuto 45
    🔁Primer cambio en los 'colchoneros'🔁

    Deja la cancha Gallagher, para el ingreso de Le Normand.

  • 03:06 p. m. - Atlético de Madrid 0 - 1 Real Madrid
    🚨¡Comienza el segundo tiempo!🚨

    Se reanudan las emociones en la semifinal de la Supercopa de España.

  • 02:50 p. m. - Atlético de Madrid 0 - 1 Real Madrid
    🚨¡Finaliza el primer tiempo!🚨

    El Real Madrid se va al descanso con una ventaja de 1-0 en el marcador.

  • 02:41 p. m. - 🕒Minuto 39
    Muy cerca del gol el Atlético

    Gallagher lanzó un remate cruzado que pasó cerca de la portería del Real Madrid.

  • 02:36 p. m. - 🕒Minuto 34
    Se lo comió Sorloth

    El noruego remató solo de cabeza pero el balón se fue por arriba del arco.

  • 02:34 p. m. - 🕒Minuto 31
    Casi llega el empate

    Gran remate de fuera del área de Álex Baena, que tuvo que despejar Courtois.

  • 02:31 p. m. - 🕒Minuto 28
    Por poco marca Rodrygo

    Gran acción individual de Álvaro Carreras, que aprovechó Rodrygo para lanzar un remate, que al final fue muy suave y pudo ser repelido sin problemas por Oblak.

  • 02:25 p. m. - 🕒Minuto 23
    Chance para el Atlético

    Remate muy suave y desviado de Julián Álvarez, en lo que fue la primera aproximación de su equipo.

  • 02:13 p. m. - 🕒Minuto 11
    Partido cerrado en Arabia

    Luego del gol de los 'merengues', el partido se ha disputado más en la mitad de la cancha que en las áreas.

  • 02:03 p. m. - 🕒Minuto 1
    ⚽¡GOOOOOOOOOL del Real Madrid!⚽

    Golazo de Federico Valverde de tiro libre, para poner el primero del Real Madrid.

  • 02:01 p. m. - Atlético de Madrid vs. Real Madrid
    🚨¡Inicia el partido!🚨

    Ya rueda el balón en el estadio King Abdullah Sports City.

  • 01:06 p. m. - Atlético de Madrid vs. Real Madrid
    🔴⚪¡Titular del Atlético de Madrid!🔴⚪

  • 01:04 p. m. - Atlético de Madrid vs. Real Madrid
    ⚪¡Titular del Real Madrid!⚪

  • 01:00 p. m. - Atlético de Madrid vs. Real Madrid
    📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?🛜

    El juego se podrá ver por señal de televisión cerrada. De igual manera, podrán seguir el minuto a minuto, y las acciones más destacadas del encuentro, en el portal web de Gol Caracol, al que pueden ingresar en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.

  • 12:54 p. m. - Atlético de Madrid vs. Real Madrid
    🕕¿A qué hora se jugará el partido?🕕

    El pitazo inicial del duelo será a las 2:00 p.m. (hora de Colombia).

  • 12:49 p. m. - Atlético de Madrid vs. Real Madrid
    👋¡Bienvenidos!👋

    Esta tarde se enfrentarán 'colchoneros' y 'merengues' por un lugar en la final de la Supercopa de España.

