Así fue el triunfo 2-1 del Real Madrid frente al Atlético de Madrid en la Supercopa de España

📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?🛜

El juego se podrá ver por señal de televisión cerrada. De igual manera, podrán seguir el minuto a minuto, y las acciones más destacadas del encuentro, en el portal web de Gol Caracol, al que pueden ingresar en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.