Gol Caracol  / Barcelona vs. Athletic de Bilbao, EN VIVO: minuto a minuto de la semifinal de la Supercopa de España
EN VIVO

Barcelona vs. Athletic de Bilbao, EN VIVO: minuto a minuto de la semifinal de la Supercopa de España

Este miércoles, en Arabia Saudita, Barcelona y Athletic de Bilbao se enfrentarán para conseguir un cupo en la final de la Supercopa de España. ¡No se lo pierda!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 7 de ene, 2026
Lamine Yamal y Nico Williams se enfrentarán este miércoles en la Supercopa de España en Barcelona vs. Athletic Bilbao.
Fotos: AFP
  • 02:35 p. m. - 🕒Minuto 33
    ⚽¡GOOOOOOOOOOL del Barcelona!⚽

    Roony Bardghji eludió a un defensor rival y sacó un potente remate de pierna derecha que venció la resistencia del arquero rival.

  • 02:32 p. m. - 🕒Minuto 30
    ⚽¡GOOOOOOOOL del Barcelona!⚽

    Asistencia precisa de Raphinha para que Fermín López defina a placer frente al arco del Athletic Bilbao.

  • 02:25 p. m. - 🕒Minuto 25
    Barcelona domina las acciones

    El cuadro azulgrana aprovecha la ventaja en el marcador para tomar el mando del juego.

  • 02:24 p. m. - 🕒Minuto 22
    ⚽¡GOOOOOOOOOOL del Barcelona!⚽

    Gran combinación en ataque del Barcelona, que culminó con un remate de Ferran Torres para poner el primero del partido.

  • 02:17 p. m. - 🕒Minuto 15
    Chance para el Barcelona

    Pedri llegó solo al corazón del área, pero su remate salió a las manos de Unai Simón.

  • 02:12 p. m. - 🕒Minuto 10
    El Athletic Bilbao le planta cara al Barcelona

    El cuadro vasco adelanta las líneas e intenta atacar, sorprendiendo con su planteamiento a los 'culés'.

  • 02:00 p. m. - PITAZO INICIAL
    🚨Comenzó el primer tiempo🚨

    Rodó la pelota en Arabia Saudita.

  • 02:00 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del partido entre Barcelona y Athletic de Bilbao.

