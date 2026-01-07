Barcelona vs. Athletic de Bilbao, EN VIVO: minuto a minuto de la semifinal de la Supercopa de España

Roony Bardghji eludió a un defensor rival y sacó un potente remate de pierna derecha que venció la resistencia del arquero rival.
- 02:35 p. m. - 🕒Minuto 33⚽¡GOOOOOOOOOOL del Barcelona!⚽
- 02:32 p. m. - 🕒Minuto 30⚽¡GOOOOOOOOL del Barcelona!⚽
Asistencia precisa de Raphinha para que Fermín López defina a placer frente al arco del Athletic Bilbao.
- 02:25 p. m. - 🕒Minuto 25Barcelona domina las acciones
El cuadro azulgrana aprovecha la ventaja en el marcador para tomar el mando del juego.
- 02:24 p. m. - 🕒Minuto 22⚽¡GOOOOOOOOOOL del Barcelona!⚽
Gran combinación en ataque del Barcelona, que culminó con un remate de Ferran Torres para poner el primero del partido.
- 02:17 p. m. - 🕒Minuto 15Chance para el Barcelona
Pedri llegó solo al corazón del área, pero su remate salió a las manos de Unai Simón.
- 02:12 p. m. - 🕒Minuto 10El Athletic Bilbao le planta cara al Barcelona
El cuadro vasco adelanta las líneas e intenta atacar, sorprendiendo con su planteamiento a los 'culés'.
- 02:00 p. m. - PITAZO INICIAL🚨Comenzó el primer tiempo🚨
Rodó la pelota en Arabia Saudita.
- 02:00 p. m. - PREVIABienvenidos
No se pierda ningún detalle del partido entre Barcelona y Athletic de Bilbao.
