Así fue la victoria 3-2 del Barcelona frente al Real Madrid en la final de la Supercopa de España

Barcelona derrotó 3-2 al Real Madrid y consiguió el título de la Supercopa de España.
- 04:08 p. m. - Barcelona 3 - 2 Real Madrid🚨¡Termina el encuentro!🚨
- 03:59 p. m. - 🕒Minuto 90🟥Expulsión para el Barcelona🟥
De Jong es expulsado por una entrada peligrosa contra Mbappé.
- 03:41 p. m. - 🕒Minuto 73⚽¡GOOOOOOOOOOL del Barcelona!⚽
Raphinha remató cayéndose, el balón tocó en Asencio y venció a Courtois para poner en ventaja al Barcelona.
- 03:34 p. m. - 🕒Minuto 65🔁Doble cambio en el Barcelona🔁
Salen Lewandowski y Fermín, y en su lugar entran Olmo y Ferran Torres.
- 03:30 p. m. - 🕒Minuto 62Cerca el Real Madrid
Jugada entre Vinícius y Rodrygo, que terminó con un remate del segundo que logró atajar Joan García.
- 03:24 p. m. - 🕒Minuto 56🟨Amarilla para el Real Madrid🟨
Asencio cortó un contraataque y el árbitro le mostró la amarilla.
- 03:20 p. m. - 🕒Minuto 51Otra vez Vinícius
El brasileño sacó un remate furibundo que tuvo que despejar el arquero del Barcelona, y en el rebote mandó el balón por arriba.
- 03:13 p. m. - Barcelona 2 - 2 Real Madrid🚨¡Comienza la segunda parte!🚨
Se reanudan las acciones en la final de la Supercopa de España.
- 02:56 p. m. - Barcelona 2 - 2 Real Madrid🚨¡Final del primer tiempo!🚨
El clásico se va al descanso con un empate a dos goles en el marcador.
- 02:55 p. m. - 🕒Minuto 45+5⚽¡GOOOOOOOOOOOL del Real Madrid!⚽
Gonzalo García pone el empate tras un tiro de esquina en el que le quedó un rebote y la mandó a guardar.
- 02:52 p. m. - 🕒Minuto 45+4⚽¡GOOOOOOOOOL del Barcelona!⚽
Pase perfecto de Pedri para que Lewandowski defina de gran manera y ponga el segundo de su equipo.
- 02:50 p. m. - 🕒Minuto 45+1⚽¡GOOOOOOOOOOOL del Real Madrid!⚽
Acción magistral de Vinícius contra Koundé, para luego lanzar un disparo sin ninguna opción para el arquero del Barcelona.
- 02:44 p. m. - 🕒Minuto 41Doble atajada de Courtois
El belga despejó de gran manera dos disparos de Fermín y de Lamine Yamal.
- 02:38 p. m. - 🕒Minuto 35⚽¡GOOOOOOOOOOOL del Barcelona!⚽
Raphinha sacó un disparo cruzado que venció a Courtois.
- 02:35 p. m. - 🕒Minuto 32Por poco marca Gonzalo
El español recibió un buen pase de Bellingham pero su remate fue fácil para el arquero del Barcelona.
- 02:29 p. m. - 🕒Minuto 26Ocasión para el Barcelona
Raphinha sacó un remate fuerte que tuvo que despejar Courtois.
- 02:17 p. m. - 🕒Minuto 13Primera ocasión para el Real Madrid
Desborde por banda de Vinícius, pero su remate le salió débil a las manos de Joan García.
- 02:14 p. m. - 🕒Minuto 11Todavía no se hacen daño
Por ahora ambos equipos se estudian y no generan opciones de gol.
- 02:03 p. m. - Barcelona vs. Real Madrid🚨¡Inicia el partido!🚨
Ya juegan el Barcelona y el Real Madrid por el título de la Supercopa de España.
- 01:40 p. m. - Barcelona vs. Real Madrid⚪¡Titular del Real Madrid!⚪
- 01:34 p. m. - Barcelona vs. Real Madrid🔵🔴¡Titular del Barcelona!🔵🔴
- 01:31 p. m. - Barcelona vs. Real Madrid📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?🛜
El partido tendrá transmisión por medio de señal de televisión cerrada.
- 01:23 p. m. - Barcelona vs. Real Madrid🕛¿A qué hora se jugará el partido?🕛
El duelo dará inicio a las 2:00 p.m. (hora de Colombia).
- 01:21 p. m. - Barcelona vs. Real Madrid👋¡Bienvenidos!👋
Choque de titanes por la Supercopa de España. El Barca y el Real Madrid jugarán un clásico por el primer título del año en ese país.
