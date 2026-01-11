Síguenos en:
Gol Caracol  / Así fue la victoria 3-2 del Barcelona frente al Real Madrid en la final de la Supercopa de España
EN VIVO

Así fue la victoria 3-2 del Barcelona frente al Real Madrid en la final de la Supercopa de España

Los dirigidos por Hansi Flick levantaron el trofeo de la Supercopa española tras vencer 3-2 al cuadro 'merengue' en un partidazo disputado en Arabia Saudí. Raphinha fue figura con dos goles.

Por: Jhonatan David Reyes RubioJhonatan Reyes-Periodista Gol Caracol 
Actualizado 11 de ene, 2026
Foto: AFP
  • 04:08 p. m. - Barcelona 3 - 2 Real Madrid
    🚨¡Termina el encuentro!🚨

    Barcelona derrotó 3-2 al Real Madrid y consiguió el título de la Supercopa de España.

  • 03:59 p. m. - 🕒Minuto 90
    🟥Expulsión para el Barcelona🟥

    De Jong es expulsado por una entrada peligrosa contra Mbappé.

  • 03:41 p. m. - 🕒Minuto 73
    ⚽¡GOOOOOOOOOOL del Barcelona!⚽

    Raphinha remató cayéndose, el balón tocó en Asencio y venció a Courtois para poner en ventaja al Barcelona.

  • 03:34 p. m. - 🕒Minuto 65
    🔁Doble cambio en el Barcelona🔁

    Salen Lewandowski y Fermín, y en su lugar entran Olmo y Ferran Torres.

  • 03:30 p. m. - 🕒Minuto 62
    Cerca el Real Madrid

    Jugada entre Vinícius y Rodrygo, que terminó con un remate del segundo que logró atajar Joan García.

  • 03:24 p. m. - 🕒Minuto 56
    🟨Amarilla para el Real Madrid🟨

    Asencio cortó un contraataque y el árbitro le mostró la amarilla.

  • 03:20 p. m. - 🕒Minuto 51
    Otra vez Vinícius

    El brasileño sacó un remate furibundo que tuvo que despejar el arquero del Barcelona, y en el rebote mandó el balón por arriba.

  • 03:13 p. m. - Barcelona 2 - 2 Real Madrid
    🚨¡Comienza la segunda parte!🚨

    Se reanudan las acciones en la final de la Supercopa de España.

  • 02:56 p. m. - Barcelona 2 - 2 Real Madrid
    🚨¡Final del primer tiempo!🚨

    El clásico se va al descanso con un empate a dos goles en el marcador.

  • 02:55 p. m. - 🕒Minuto 45+5
    ⚽¡GOOOOOOOOOOOL del Real Madrid!⚽

    Gonzalo García pone el empate tras un tiro de esquina en el que le quedó un rebote y la mandó a guardar.

  • 02:52 p. m. - 🕒Minuto 45+4
    ⚽¡GOOOOOOOOOL del Barcelona!⚽

    Pase perfecto de Pedri para que Lewandowski defina de gran manera y ponga el segundo de su equipo.

  • 02:50 p. m. - 🕒Minuto 45+1
    ⚽¡GOOOOOOOOOOOL del Real Madrid!⚽

    Acción magistral de Vinícius contra Koundé, para luego lanzar un disparo sin ninguna opción para el arquero del Barcelona.

  • 02:44 p. m. - 🕒Minuto 41
    Doble atajada de Courtois

    El belga despejó de gran manera dos disparos de Fermín y de Lamine Yamal.

  • 02:38 p. m. - 🕒Minuto 35
    ⚽¡GOOOOOOOOOOOL del Barcelona!⚽

    Raphinha sacó un disparo cruzado que venció a Courtois.

  • 02:35 p. m. - 🕒Minuto 32
    Por poco marca Gonzalo

    El español recibió un buen pase de Bellingham pero su remate fue fácil para el arquero del Barcelona.

  • 02:29 p. m. - 🕒Minuto 26
    Ocasión para el Barcelona

    Raphinha sacó un remate fuerte que tuvo que despejar Courtois.

  • 02:17 p. m. - 🕒Minuto 13
    Primera ocasión para el Real Madrid

    Desborde por banda de Vinícius, pero su remate le salió débil a las manos de Joan García.

  • 02:14 p. m. - 🕒Minuto 11
    Todavía no se hacen daño

    Por ahora ambos equipos se estudian y no generan opciones de gol.

  • 02:03 p. m. - Barcelona vs. Real Madrid
    🚨¡Inicia el partido!🚨

    Ya juegan el Barcelona y el Real Madrid por el título de la Supercopa de España.

  • 01:40 p. m. - Barcelona vs. Real Madrid
    ⚪¡Titular del Real Madrid!⚪

  • 01:34 p. m. - Barcelona vs. Real Madrid
    🔵🔴¡Titular del Barcelona!🔵🔴

  • 01:31 p. m. - Barcelona vs. Real Madrid
    📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?🛜

    El partido tendrá transmisión por medio de señal de televisión cerrada.

  • 01:23 p. m. - Barcelona vs. Real Madrid
    🕛¿A qué hora se jugará el partido?🕛

    El duelo dará inicio a las 2:00 p.m. (hora de Colombia).

  • 01:21 p. m. - Barcelona vs. Real Madrid
    👋¡Bienvenidos!👋

    Choque de titanes por la Supercopa de España. El Barca y el Real Madrid jugarán un clásico por el primer título del año en ese país.

