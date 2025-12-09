Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Gol Caracol  / 🔴Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Champions League
EN VIVO

🔴Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Champions League

Sin Luis Díaz, Bayern Múnich recibe la visita del Sporting Lisboa que estará comandado por Luis Javier Suárez. ¡SIGA EN VIVO AQUÍ este buen juego de la Champions League!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 9 de dic, 2025
Comparta en:
Luis Javier Suárez, delantero colombiano que milita en Sporting de Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero colombiano que milita en Sporting de Lisboa.
AFP
REFRESCAR
  • 01:17 p. m. - ⌚⚽¡Minuto 28!⌚⚽
    🟢😱 ¡Por poco Luis Javier Suárez!

    El delantero samario generó una oportunidad clara para poner adelante al Sporting Lisboa, pero Neuer le sacó le negó el grito de gol.

    • Publicidad

  • 01:16 p. m. - ⌚⚽ ¡Minuto 26!⌚⚽
    😱🇨🇴 ¡Dura falta a Suárez! 😱🇨🇴

    Upamecano le cometió falta a Luis Javier Suárez , en Sporting Lisboa pidieron tarjeta amarilla.

  • 01:04 p. m. - ⌚⚽¡Minuto 15!⌚⚽
    ⌚⚽ 0-0 el marcador ⌚⚽

    El Bayern Múnich no para de insistir en pro de adelantarse al marcador ante el Sporting Lisboa, que le apuesta a la transiciones rápidas.

  • 12:55 p. m. - ⚽⌚¡Minuto 7!⚽⌚
    ❌⚽¡NO suma el gol para Bayern! ❌⚽

    Finalmente, se determinó fuera de lugar de Gnabry y el gol de Lennart Karl no se sube al tablero.

  • 12:53 p. m. - ⚽⌚ ¡Minuto 5!⚽⌚
    🔴⚽¡Bayern, al fondo, pero hay revisión!

    Lennart Karl envió el balón al fondo de la red, no obstante, alertan de un posible fuera de lugar de Gnabry.

  • 12:52 p. m.
    ⌚⚽ ¡Primeros minutos! ⌚⚽

    El Bayern se anima con la posesión del balón, en busca de espacios de sus rival.

  • 12:47 p. m.
    ⌚⚽ ¡Comenzó el partido!⌚⚽

    Rodó el balón en el Allianz Arena, ya juegan Bayern Múnich y Sporting Lisboa. ¿Cómo quedará el partido?

  • 12:43 p. m.
    👊🏻⚽¡Salen los equipos al campo de juego!👊🏻⚽

    Todo está listo en el Allianz Arena para el juego entre Bayern Múnich y Sporting Lisboa.

  • 11:47 a. m.
    🟢👊🏻🦁 ¡El XI del Sporting Lisboa!🟢👊🏻🦁

  • 11:46 a. m. - 👊🏻✔️⚽ ¡TITULARES confirmadas!👊🏻✔️⚽
    🔴👊🏻 ¡La formación titular del Bayern Múnich!🔴👊🏻

  • 11:44 a. m.
    ✔️🦁🟢 ¡Así luce el vestuario del Sporting Lisboa! ✔️🦁🟢

  • 11:38 a. m.
    🫡🏟️✔️ ¡El Allianz Arena, listo! 🫡🏟️✔️

  • 11:36 a. m.
    🫡🦁🟢 El presente de los 'leones' 🫡🦁🟢

    Por el lado del Sporting Lisboa, que tiene en sus filas a Luis Javier Suárez, suman 10 unidades y se ubican en la casilla once.

    Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa.
    Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa.
    Foto: AFP

  • 11:34 a. m.
    🤔🔴 ¿Cómo llegan el Bayern al juego?🤔🔴

    Los rojos de Baviera suman 12 puntos tras cinco fechas disputadas en la fase de liguilla y se ubican parcialmente terceros en la clasificación general.

  • 11:27 a. m.
    ⌚🤔 ¿A qué hora es el partido?⌚🤔

    A las 12:45 de la tarde, en horario de Colombia, rodará el balón para el partido entre 'bávaros' y 'leones', válido por la sexta jornada de la fase de liguilla de la Champions League.

  • 11:26 a. m. - 👊🏻⚽ ¡Se viene el partido!👊🏻⚽
    👋🏻 ¡Bienvenidos!👋🏻

    👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich y Sporting Lisboa por la Champions League.

Publicidad

Publicidad

Publicidad