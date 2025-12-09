🔴Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Champions League

El delantero samario generó una oportunidad clara para poner adelante al Sporting Lisboa, pero Neuer le sacó le negó el grito de gol.
- 01:17 p. m. - ⌚⚽¡Minuto 28!⌚⚽🟢😱 ¡Por poco Luis Javier Suárez!
- 01:16 p. m. - ⌚⚽ ¡Minuto 26!⌚⚽😱🇨🇴 ¡Dura falta a Suárez! 😱🇨🇴
Upamecano le cometió falta a Luis Javier Suárez , en Sporting Lisboa pidieron tarjeta amarilla.
- 01:04 p. m. - ⌚⚽¡Minuto 15!⌚⚽⌚⚽ 0-0 el marcador ⌚⚽
El Bayern Múnich no para de insistir en pro de adelantarse al marcador ante el Sporting Lisboa, que le apuesta a la transiciones rápidas.
- 12:55 p. m. - ⚽⌚¡Minuto 7!⚽⌚❌⚽¡NO suma el gol para Bayern! ❌⚽
Finalmente, se determinó fuera de lugar de Gnabry y el gol de Lennart Karl no se sube al tablero.
- 12:53 p. m. - ⚽⌚ ¡Minuto 5!⚽⌚🔴⚽¡Bayern, al fondo, pero hay revisión!
Lennart Karl envió el balón al fondo de la red, no obstante, alertan de un posible fuera de lugar de Gnabry.
- 12:52 p. m.⌚⚽ ¡Primeros minutos! ⌚⚽
El Bayern se anima con la posesión del balón, en busca de espacios de sus rival.
- 12:47 p. m.⌚⚽ ¡Comenzó el partido!⌚⚽
Rodó el balón en el Allianz Arena, ya juegan Bayern Múnich y Sporting Lisboa. ¿Cómo quedará el partido?
- 12:43 p. m.👊🏻⚽¡Salen los equipos al campo de juego!👊🏻⚽
Todo está listo en el Allianz Arena para el juego entre Bayern Múnich y Sporting Lisboa.
- 11:47 a. m.🟢👊🏻🦁 ¡El XI del Sporting Lisboa!🟢👊🏻🦁
📋 O 𝐗𝐈 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 dos Leões para o jogo desta noite 🌟 #FCBSCP #UCL pic.twitter.com/toYMK6csQM— Sporting CP (@SportingCP) December 9, 2025
- 11:46 a. m. - 👊🏻✔️⚽ ¡TITULARES confirmadas!👊🏻✔️⚽🔴👊🏻 ¡La formación titular del Bayern Múnich!🔴👊🏻
✨ 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝚰𝐍𝐆 𝐗𝚰 gegen Sporting ✨ #PACKMAS pic.twitter.com/8OvbzaeBu8— FC Bayern München (@FCBayern) December 9, 2025
- 11:44 a. m.✔️🦁🟢 ¡Así luce el vestuario del Sporting Lisboa! ✔️🦁🟢
O balneário está pronto para receber os nossos Leões ✅ #FCBSCP #UCL pic.twitter.com/m9x4Y95eoT— Sporting CP (@SportingCP) December 9, 2025
- 11:38 a. m.🫡🏟️✔️ ¡El Allianz Arena, listo! 🫡🏟️✔️
- 11:36 a. m.🫡🦁🟢 El presente de los 'leones' 🫡🦁🟢
Por el lado del Sporting Lisboa, que tiene en sus filas a Luis Javier Suárez, suman 10 unidades y se ubican en la casilla once.
- 11:34 a. m.🤔🔴 ¿Cómo llegan el Bayern al juego?🤔🔴
Los rojos de Baviera suman 12 puntos tras cinco fechas disputadas en la fase de liguilla y se ubican parcialmente terceros en la clasificación general.
- 11:27 a. m.⌚🤔 ¿A qué hora es el partido?⌚🤔
A las 12:45 de la tarde, en horario de Colombia, rodará el balón para el partido entre 'bávaros' y 'leones', válido por la sexta jornada de la fase de liguilla de la Champions League.
- 11:26 a. m. - 👊🏻⚽ ¡Se viene el partido!👊🏻⚽👋🏻 ¡Bienvenidos!👋🏻
👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich y Sporting Lisboa por la Champions League.
