🔴 Bélgica vs. Senegal, EN VIVO; minuto a minuto del partido de 16vos de final del Mundial 2026

Youri Tielemans logró la heroica y marcó el 2-2 tras cazar la pelota en el aire y ganársela al arquero.
- 04:52 p. m. - DESARROLLO89' GOOOOOOL de Bélgicaaa
- 04:49 p. m. - DESARROLLO85'GOOOOOOL de Bélgicaa
Romelu Lukaku apareció para descontar. El delantero remató dentro del área con pierna izquierda y marcó el 1-2 del partido.
- 04:32 p. m. - PAUSA64' Pausa de hidratación
Se presenta la segunda pausa de hidratación
- 04:14 p. m. - DESARROLLO50' GOOOOOOL de Senegaaal
Ismaïla Sarr amplió el marcador tras una gran definición en el uno contra uno con el portero.
- 04:08 p. m. - INICIO0' Comenzó el 2T
Ya rueda la pelota para los segundos 45 minutos.
- 03:51 p. m. - FINAL45' Final del 1T
Culmina la primera parte del encuentro con victoria parcial de Senegal.
- 03:28 p. m. - PAUSA24' Pausa de hidratación
Se presenta la primera pausa de hidratación del partido.
- 03:25 p. m. - DESARROLLO24' GOOOOOOL de Bélgica
Habib Diarra abrió el marcador tras cazar un rebote dentro del área y empujar el balón al fondo de la red.
- 03:10 p. m. - DESARROLLO8' Leandro Trossard avisó en el pórtico de Senegal
El '10' de Bélgica sacó un remate rasante que dejó a todos sorprendidos, pero el arquero de Senegal respondió yu mandó el balón al tiro de esquina
- 03:02 p. m. - INICIO0' Comenzó el 1T
Ya rueda la pelota en Seattle para Bélgica vs Senegal
- 02:54 p. m. - PREVIASalen los jugadores al terreno de juego
Ya se preparan para los actos de protocolo
- 01:40 p. m. - PREVIO¡El estadio luce hermoso!
📍Seattle Stadium #BELSEN | #FIFAWC2026 pic.twitter.com/iHvoaCFcJH— Equipe du Sénégal (@GaindeYi) July 1, 2026
- 01:39 p. m. - PREVIA¡Este es el XI inicial de Bélgica!
Now playing: our starting XI. 🔊 #SelectedByPwC #BELSEN pic.twitter.com/b8KnyXvVdD— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 1, 2026
- 01:39 p. m. - PREVIA¡El camerino de Bélgica también está listo!
Inside our dressing room. 😍 #BELSEN pic.twitter.com/OfQAN759BA— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 1, 2026
- 01:37 p. m. - PREVIA¡El camerino de Senegal ya está listo!
- 01:36 p. m. - Bienvenidos¡Bienvenidos!
Sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bélgica y Senegal por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
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