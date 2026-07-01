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Gol Caracol  / 🔴 Bélgica vs. Senegal, EN VIVO; minuto a minuto del partido de 16vos de final del Mundial 2026
EN VIVO

🔴 Bélgica vs. Senegal, EN VIVO; minuto a minuto del partido de 16vos de final del Mundial 2026

Este miércoles, el estadio de Seattle será testigo del encuentro entre Bélgica y Senegal en busca por un cupo a los octavos de final del Mundial 2026. ¡NO SE PIERDA NINGÚN DETALLE!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 1 de jul, 2026
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Senegal vs Bélgica
Senegal vs Bélgica
AFP
REFRESCAR
  • 04:52 p. m. - DESARROLLO
    89' GOOOOOOL de Bélgicaaa

    Youri Tielemans logró la heroica y marcó el 2-2 tras cazar la pelota en el aire y ganársela al arquero.

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  • 04:49 p. m. - DESARROLLO
    85'GOOOOOOL de Bélgicaa

    Romelu Lukaku apareció para descontar. El delantero remató dentro del área con pierna izquierda y marcó el 1-2 del partido.

  • 04:32 p. m. - PAUSA
    64' Pausa de hidratación

    Se presenta la segunda pausa de hidratación

  • 04:14 p. m. - DESARROLLO
    50' GOOOOOOL de Senegaaal

    Ismaïla Sarr amplió el marcador tras una gran definición en el uno contra uno con el portero.

  • 04:08 p. m. - INICIO
    0' Comenzó el 2T

    Ya rueda la pelota para los segundos 45 minutos.

  • 03:51 p. m. - FINAL
    45' Final del 1T

    Culmina la primera parte del encuentro con victoria parcial de Senegal.

  • 03:28 p. m. - PAUSA
    24' Pausa de hidratación

    Se presenta la primera pausa de hidratación del partido.

  • 03:25 p. m. - DESARROLLO
    24' GOOOOOOL de Bélgica

    Habib Diarra abrió el marcador tras cazar un rebote dentro del área y empujar el balón al fondo de la red.

  • 03:10 p. m. - DESARROLLO
    8' Leandro Trossard avisó en el pórtico de Senegal

    El '10' de Bélgica sacó un remate rasante que dejó a todos sorprendidos, pero el arquero de Senegal respondió yu mandó el balón al tiro de esquina

  • 03:02 p. m. - INICIO
    0' Comenzó el 1T

    Ya rueda la pelota en Seattle para Bélgica vs Senegal

  • 02:54 p. m. - PREVIA
    Salen los jugadores al terreno de juego

    Ya se preparan para los actos de protocolo

  • 01:40 p. m. - PREVIO
    ¡El estadio luce hermoso!

  • 01:39 p. m. - PREVIA
    ¡Este es el XI inicial de Bélgica!

  • 01:39 p. m. - PREVIA
    ¡El camerino de Bélgica también está listo!

  • 01:37 p. m. - PREVIA
    ¡El camerino de Senegal ya está listo!

  • 01:36 p. m. - Bienvenidos
    ¡Bienvenidos!

    Sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bélgica y Senegal por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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