🔴Benfica vs. Real Madrid, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Champions League

Real Madrid tuvo un par de oportunidades para abrir el marcador con Vinícius y Arda Güler.
- 03:23 p. m. - ⏱️⚽ ¡Minuto 20!⏱️⚽⚪ ¡Opciones para el Real Madrid! ⚪
- 03:17 p. m.🦅🔴 ¡Llegó Benfica!🦅🔴
Buen anticipo de Tomás Araújo en el área, se levantó por los aires y conectó de cabeza. Seguro estuvo Courtois para quedarse con el balón.
- 03:12 p. m. - ⚽⏱️ ¡Minuto 10!⚽⏱️⚽ 0-0 el tablero
Circulación de balón por parte del Real Madrid, pero el Benfica se para muy bien en el fondo y no deja que progresen sus jugadas.
- 03:07 p. m.⚽⏱️ ¡Primeros minutos!⚽⏱️
En estos primeros compases del juego en tierras lusitanas, el Real Madrid es el que intenta tomar la iniciativa.
- 03:03 p. m.⚽👊🏻 ¡Comenzó el partido! ⚽👊🏻
Rodó el balón en el estadio Da Luz, ya juegan Benfica y Real Madrid. ¿Cómo quedará el partido?
- 03:03 p. m.👏🏻⚪¡El XI del Real Madrid! 👏🏻⚪
Courtois; Trent Alexander-Arnold, Rudiger, Hiujsen y Álvaro Carreras; Arda Guler, Valverde, Tchouámeni y Camavinga; Vinícius Júnior y Mbappé.
- 03:01 p. m. - ⚽👊🏻 ¡TITULARES confirmadas! ⚽👊🏻🔴🦅 ¡Richard Ríos es suplente para el juego! 🔴🦅
Diogo Ferreira, António Silva, Enzo Barrenechea, Alexander Bah, Bruma, Ivanovic, Sudakov, Lukebakio, Sidny Lopes Cabral, Manu Silva, Richard Ríos y Anísio Cabral.
Acá la titular del Benfica:
- 03:00 p. m.👊🏻🦅 ¡El arribo de las 'águilas'! 👊🏻🦅
- 02:59 p. m.👊🏻⚪ ¡Así fue la llegada del Real Madrid! 👊🏻⚪
- 02:58 p. m.⏱️⚽ ¿A qué hora es el partido? ⏱️⚽
⏱️⚽ A las 3:00 de la tarde, hora de Colombia, de este martes, rodará el balón en el estadio Da Luz para la confrontación por la ida de los 'play-offs' de la Champions League.
- 02:57 p. m.👋🏻 ¡Bienvenidos!👋🏻
👋🏻 Buenas tardes, sean bienvenidos al minuto a minuto del partidazo por Champions League entre Benfica y Real Madrid.
