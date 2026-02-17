Síguenos en:
🔴Benfica vs. Real Madrid, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Champions League
EN VIVO

🔴Benfica vs. Real Madrid, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Champions League

El estadio Da Luz en Lisboa será testigo este martes de un nuevo enfrentamiento por Champions League entre Benfica y Real Madrid. ¡SIGA EN VIVO este partidazo AQUÍ!

Por: Gol Caracol 
Actualizado 17 de feb, 2026
Acción de juego entre Benfica y Real Madrid por la ida de los 'play-offs' de la Champions League.
REFRESCAR
  • 03:23 p. m. - ⏱️⚽ ¡Minuto 20!⏱️⚽
    ⚪ ¡Opciones para el Real Madrid! ⚪

    Real Madrid tuvo un par de oportunidades para abrir el marcador con Vinícius y Arda Güler.

  • 03:17 p. m.
    🦅🔴 ¡Llegó Benfica!🦅🔴

    Buen anticipo de Tomás Araújo en el área, se levantó por los aires y conectó de cabeza. Seguro estuvo Courtois para quedarse con el balón.

  • 03:12 p. m. - ⚽⏱️ ¡Minuto 10!⚽⏱️
    ⚽ 0-0 el tablero

    Circulación de balón por parte del Real Madrid, pero el Benfica se para muy bien en el fondo y no deja que progresen sus jugadas.

  • 03:07 p. m.
    ⚽⏱️ ¡Primeros minutos!⚽⏱️

    En estos primeros compases del juego en tierras lusitanas, el Real Madrid es el que intenta tomar la iniciativa.

  • 03:03 p. m.
    ⚽👊🏻 ¡Comenzó el partido! ⚽👊🏻

    Rodó el balón en el estadio Da Luz, ya juegan Benfica y Real Madrid. ¿Cómo quedará el partido?

  • 03:03 p. m.
    👏🏻⚪¡El XI del Real Madrid! 👏🏻⚪

    Courtois; Trent Alexander-Arnold, Rudiger, Hiujsen y Álvaro Carreras; Arda Guler, Valverde, Tchouámeni y Camavinga; Vinícius Júnior y Mbappé.

  • 03:01 p. m. - ⚽👊🏻 ¡TITULARES confirmadas! ⚽👊🏻
    🔴🦅 ¡Richard Ríos es suplente para el juego! 🔴🦅

    Diogo Ferreira, António Silva, Enzo Barrenechea, Alexander Bah, Bruma, Ivanovic, Sudakov, Lukebakio, Sidny Lopes Cabral, Manu Silva, Richard Ríos y Anísio Cabral.

    Acá la titular del Benfica:

  • 03:00 p. m.
    👊🏻🦅 ¡El arribo de las 'águilas'! 👊🏻🦅

  • 02:59 p. m.
    👊🏻⚪ ¡Así fue la llegada del Real Madrid! 👊🏻⚪

  • 02:58 p. m.
    ⏱️⚽ ¿A qué hora es el partido? ⏱️⚽

    ⏱️⚽ A las 3:00 de la tarde, hora de Colombia, de este martes, rodará el balón en el estadio Da Luz para la confrontación por la ida de los 'play-offs' de la Champions League.

  • 02:57 p. m.
    👋🏻 ¡Bienvenidos!👋🏻

    👋🏻 Buenas tardes, sean bienvenidos al minuto a minuto del partidazo por Champions League entre Benfica y Real Madrid.

