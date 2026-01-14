🔴Boca Juniors vs. Millonarios, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de preparación

✔️Ⓜ️👏🏻 ¡La 'pinta' de Millonarios, 'chek'! ✔️Ⓜ️👏🏻
¡El Manto Sagrado! 🔥Ⓜ️⚡️ pic.twitter.com/QqKNgNWwmK— Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 14, 2026
¡Rumbo a La Bombonera! 🚌💙🔥 pic.twitter.com/X18U38Jva8— Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 14, 2026
Hace unos días, los dirigidos por Hernán Torres midieron fuerzas con la 'banda cruzada' en el Gran Parque Central de Montevideo (Uruguay). El marcador culminó 1-0 para River; Diego Novoa atajó un penalti.
Este duelo de preparación está pactado a iniciar a las 5:00 de la tarde, hora de Colombia, para este miércoles 14 de enero.
👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido preparatorio entre Boca Juniors y Millonarios. 👋🏻
