JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

🔴Boca Juniors vs. Millonarios, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de preparación
EN VIVO

🔴Boca Juniors vs. Millonarios, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de preparación

El azul bogotano tendrá este miércoles un nuevo duelo de fogueo, pensando en los retos que tendrán en este 2026. ¡SIGA EN VIVO el partido AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 14 de ene, 2026
Millonarios se enfrenta a Boca Juniors en duelo de pretemporada.
REFRESCAR
  • 04:22 p. m.
    ✔️Ⓜ️👏🏻 ¡La 'pinta' de Millonarios, 'chek'! ✔️Ⓜ️👏🏻

  • 04:20 p. m.
    🟡🔵👊🏻 ¡Así fue la llegada del 'xeneize'!🟡🔵👊🏻

  • 04:19 p. m.
    👏🏻Ⓜ️ ¡El azul, listo para el duelo en la Bombonera! 👏🏻Ⓜ️

  • 04:18 p. m.
    Ⓜ️ ¡Millonarios ya se enfrentó a River Plate! Ⓜ️

    Hace unos días, los dirigidos por Hernán Torres midieron fuerzas con la 'banda cruzada' en el Gran Parque Central de Montevideo (Uruguay). El marcador culminó 1-0 para River; Diego Novoa atajó un penalti.

    Millonarios se enfrentó a River Plate en partido de preparación.
  • 04:16 p. m.
    🤔⚽ ¿A qué hora es el partido?🤔⚽

    Este duelo de preparación está pactado a iniciar a las 5:00 de la tarde, hora de Colombia, para este miércoles 14 de enero.

  • 04:15 p. m.
    👋🏻 ¡Bienvenidos! 👋🏻

    👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido preparatorio entre Boca Juniors y Millonarios. 👋🏻

