🔴 Brasil vs. Japón; EN VIVO minuto a minuto el juego de 16vos, del Mundial 2026

Se presenta la segunda pausa de hidratación del partido
- 01:30 p. m. - PAUSA68' Pausa de hidratación
- 01:21 p. m. - DESARROLLO⚽⏱️ 58' El travesaño se lo negó a Vinícius
Tras un remate de Viní, el arquero logró rosar la pelota y posteriormente pegar en el travesaño ahogando el grito de gol.
- 01:18 p. m. - GOL⚽⏱️ 55' GOOOOOOOOL de Brasil (1-1)
Tras un centro por izquierda de Gabriel Magalhães, la pelota fue directo al segundo palo en donde Casemiro se elevó por los aires y con un certero cabezazo mandó el balón al fondo de la red, para la igualdad parcial de la 'canarinha'.
va el gol de Brasil
- 01:08 p. m. - INICIO⚽⏱️ 45' Comienza el 2T ⚽⏱️
Hubo cambios en Brasil: Salió Lucas Paquetá e ingresa Endrick
- 12:50 p. m. - FINAL⚽⏱️ 45' Culmina el 1T ⚽⏱️
Finalizan los primeros 45 minutos con victoria parcial por la mínima de Japón sobre Brasil.
- 12:48 p. m. - DESARROLLO⚽⏱️ 45' agregan 4 minutos más
Adicionan cuatro minutos más para finalizar la primera parte
- 12:29 p. m. - DESARROLLO⚽⏱️ 28' GOOOOOOL de Japón ⚽⏱️(0-1)
Sobre los 28 minutos de juego, los japoneses recuperaron un balón donde el futbolista que milita en el Mainz de la Bundesliga condució el balón por mitad y tuvo el tiempo y el espacio para definir al palo derecho de Alisson Becker. Pese a la presión de Casemiro, no logró interceptar el balón ante la rapidez del delantero.
- 12:24 p. m. - PAUSA⚽⏱️ 25' Pausa de hidratación ⚽⏱️
Se presenta la primera pausa de hidratación del partido
- 12:15 p. m.⚽⏱️ 14' Primera tarjeta amarilla en Brasil ⚽⏱️
Casemiro, jugador de Manchester United le sacaron la amarilla por cortar una jugada de ataque.
- 12:14 p. m. - PREVIA⚽⏱️13' Matheus Cunha probó desde larga distancia
El delantero sacó un remate fulminante pero el arquero de Japón logró sacar la pelota al tiro de esquina
- 12:00 p. m. - INICIO0' Ya rueda la pelota en Houston
Comienza el partido entre Brasil y Japón
- 11:51 a. m. - PREVIASaltan los jugadores al terreno de juego!
Ya se preparan para los actos de prótocolo.
- 11:26 a. m. - PREVIA¡Todo listo en el camerino de Japón!
キックオフまで...— サッカー日本代表 🇯🇵 (@jfa_samuraiblue) June 29, 2026
あと1時間⏳
🏆FIFAワールドカップ2026™
⚔ラウンド32
🗓6.30(火) ⌚️2:00(🇯🇵)
🆚ブラジル代表🇧🇷
🏟Houston Stadium(アメリカ)
📺フジテレビ
📺NHK BS
📱DAZN@FIFAWorldCup#最高の景色を #サッカー日本代表 pic.twitter.com/h3EiVmz3Vf
- 11:10 a. m. - PREVIALa 'canarinha' ya está en el estadio
SELEÇÃO NA CASA! 🇧🇷🏟️— brasil (@CBF_Futebol) June 29, 2026
🇧🇷🆚🇯🇵
⏰ 12h (local) | 14h (de Brasília)
📺 TV Globo, SporTV, GE TV, Cazé TV, NSports e SBT. pic.twitter.com/MqjgoXWYWP
- 10:46 a. m. - PREVIAEste es el XI inicial de Japón
🔹𝗦𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔𝗜 𝗕𝗟𝗨𝗘🔹— サッカー日本代表 🇯🇵 (@jfa_samuraiblue) June 29, 2026
📝LINE-UP📝
🏆FIFAワールドカップ2026™
🆚ブラジル代表🇧🇷
1 鈴木彩艶(GK)
3 谷口彰悟
10 堂安律(C)
11 前田大然
13 中村敬斗
14 伊東純也
15 鎌田大地
18 上田綺世
21 伊藤洋輝
22 冨安健洋
24 佐野海舟
𝐒𝐔𝐁🔄
12 大迫敬介(GK)
23 早川友基(GK)
2 菅原由勢
4… pic.twitter.com/eCk8MYfOXF
- 10:41 a. m. - PREVIA¡Este es el XI inicial de Brasil!
BRASIL DEFINIDO! 🇧🇷— brasil (@CBF_Futebol) June 29, 2026
Confira os 11 nomes escalados pelo Mister para enfrentar o Japão nesta segunda-feira (29), às 14h (Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo FIFA 2026.
📺 TV Globo / GE TV / SPORTV / Cazé TV / SBT / NSports
🏟️ Estádio de Houston#BateNoPeito
ISSO É… pic.twitter.com/xgek5ORDKK
- 10:30 a. m. - BIENVENIDOSBienvenidos
Sean bienvenido a este minuto a minuto del partido entre Brasil y Japón por los 16vos de final del Mundial 2026.
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