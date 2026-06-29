Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Gol Caracol  / 🔴 Brasil vs. Japón; EN VIVO minuto a minuto el juego de 16vos, del Mundial 2026
EN VIVO

🔴 Brasil vs. Japón; EN VIVO minuto a minuto el juego de 16vos, del Mundial 2026

Este lunes, el estadio de Houston será testigo del segundo juego de 16vos de Final del Mundial 2026 con el partidazo entre Brasil y Japón. ¡NO SE PIERDA NINGÚN DETALLE!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 29 de jun, 2026
Comparta en:
Japón vs Brasil en el Mundial 2026
Japón vs Brasil en el Mundial 2026
AFP
REFRESCAR
  • 01:30 p. m. - PAUSA
    68' Pausa de hidratación

    Se presenta la segunda pausa de hidratación del partido

    • Publicidad

  • 01:21 p. m. - DESARROLLO
    ⚽⏱️ 58' El travesaño se lo negó a Vinícius

    Tras un remate de Viní, el arquero logró rosar la pelota y posteriormente pegar en el travesaño ahogando el grito de gol.

  • 01:18 p. m. - GOL
    ⚽⏱️ 55' GOOOOOOOOL de Brasil (1-1)

    Tras un centro por izquierda de Gabriel Magalhães, la pelota fue directo al segundo palo en donde Casemiro se elevó por los aires y con un certero cabezazo mandó el balón al fondo de la red, para la igualdad parcial de la 'canarinha'.

    va el gol de Brasil

  • 01:08 p. m. - INICIO
    ⚽⏱️ 45' Comienza el 2T ⚽⏱️

    Hubo cambios en Brasil: Salió Lucas Paquetá e ingresa Endrick

  • 12:50 p. m. - FINAL
    ⚽⏱️ 45' Culmina el 1T ⚽⏱️

    Finalizan los primeros 45 minutos con victoria parcial por la mínima de Japón sobre Brasil.

  • 12:48 p. m. - DESARROLLO
    ⚽⏱️ 45' agregan 4 minutos más

    Adicionan cuatro minutos más para finalizar la primera parte

  • 12:29 p. m. - DESARROLLO
    ⚽⏱️ 28' GOOOOOOL de Japón ⚽⏱️(0-1)

    Sobre los 28 minutos de juego, los japoneses recuperaron un balón donde el futbolista que milita en el Mainz de la Bundesliga condució el balón por mitad y tuvo el tiempo y el espacio para definir al palo derecho de Alisson Becker. Pese a la presión de Casemiro, no logró interceptar el balón ante la rapidez del delantero.

  • 12:24 p. m. - PAUSA
    ⚽⏱️ 25' Pausa de hidratación ⚽⏱️

    Se presenta la primera pausa de hidratación del partido

  • 12:15 p. m.
    ⚽⏱️ 14' Primera tarjeta amarilla en Brasil ⚽⏱️

    Casemiro, jugador de Manchester United le sacaron la amarilla por cortar una jugada de ataque.

  • 12:14 p. m. - PREVIA
    ⚽⏱️13' Matheus Cunha probó desde larga distancia

    El delantero sacó un remate fulminante pero el arquero de Japón logró sacar la pelota al tiro de esquina

  • 12:00 p. m. - INICIO
    0' Ya rueda la pelota en Houston

    Comienza el partido entre Brasil y Japón

  • 11:51 a. m. - PREVIA
    Saltan los jugadores al terreno de juego!

    Ya se preparan para los actos de prótocolo.

  • 11:26 a. m. - PREVIA
    ¡Todo listo en el camerino de Japón!

  • 11:10 a. m. - PREVIA
    La 'canarinha' ya está en el estadio

  • 10:46 a. m. - PREVIA
    Este es el XI inicial de Japón

  • 10:41 a. m. - PREVIA
    ¡Este es el XI inicial de Brasil!

  • 10:30 a. m. - BIENVENIDOS
    Bienvenidos

    Sean bienvenido a este minuto a minuto del partido entre Brasil y Japón por los 16vos de final del Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

Publicidad