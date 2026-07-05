🔴 Brasil vs Noruega, EN VIVO HOY; minuto a minuto del duelo en octavos de final por el Mundial 2026

Ya salen los jugadores al terreno de juego
Se preparan para los actos de protocolo
Se preparan para los actos de protocolo
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HOJE É AQUI! 🇧🇷💛— brasil (@CBF_Futebol) July 5, 2026
🏟️ Estádio de NY/NJ#BateNoPeito
📸 Rafael Ribeiro/CBF pic.twitter.com/xSS8IBgCMb
BRASIL DEFINIDO! 🇧🇷— brasil (@CBF_Futebol) July 5, 2026
Confira os 11 nomes escalados pelo Mister para enfrentar a Noruega neste domingo (5), às 17h (Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo FIFA 2026.
📺 TV Globo / GE TV / Cazé TV / SBT / NSports#BateNoPeito
ISSO É BRASIL!! pic.twitter.com/aSYtaWccHi
Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Brasil y Noruega, por los octavos de final en el Mundial 2026.
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