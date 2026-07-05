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Gol Caracol  / 🔴 Brasil vs Noruega, EN VIVO HOY; minuto a minuto del duelo en octavos de final por el Mundial 2026
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🔴 Brasil vs Noruega, EN VIVO HOY; minuto a minuto del duelo en octavos de final por el Mundial 2026

La 'canarinha' se pone cita con los noruegos, quienes, de la mano de Erling Haaland buscarán histórico paso a cuartos. Aquí todos los detalles del compromiso.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 5 de jul, 2026
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Brasil vs. Noruega - Mundial 2026.
Brasil vs. Noruega - Mundial 2026.
AFP.
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  • 02:54 p. m. - PREVIA
    Ya salen los jugadores al terreno de juego

    Se preparan para los actos de protocolo

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  • 02:30 p. m. - PREVIA
    El camerino de Brasil está listo

  • 02:21 p. m. - PREVIA
    Este es el XI inicial de Noruega

  • 02:19 p. m. - PREVIA
    Este es el XI inicial de Brasil

  • 02:05 p. m. - ¡Bienvenidos!

    Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Brasil y Noruega, por los octavos de final en el Mundial 2026.

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