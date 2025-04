Carlo Ancelotti habló de la posibilidad de ser el nuevo entrenador de la Selección Brasil

Carlo Ancelotti , técnico italiano del Real Madrid , marcó "volver a tener solidez" como primer punto para la reconstrucción de su equipo, eliminado de la Liga de Campeones y cuatro puntos de distancia en La Liga del Barcelona, su rival en la final de la Copa del Rey.

"Hay que volver a tener sensaciones positivas teniendo en cuanta que hemos encajado muchos goles en los últimos partidos, ya antes del partido ante el Arsenal. El problema de siempre es volver a tener solidez, es lo que nos hará seguir peleando", analizó Ancelotti antes de encarar una semana clave para sus opciones ligueras, con dos jornadas en tres días antes de la final de Copa.

El futuro de Carlo Ancelotti centró la atención de su comparecencia en vísperas del encuentro de La Liga española ante el Athletic Club, tras la eliminación de la Liga de Campeones, sin que el técnico italiano se pronunciase sobre la reactivación del interés de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) , y aplazando a final de temporada el momento para hablar.

No desmintió Ancelotti la posibilidad de que sea el próximo seleccionador de Brasil cuando fue preguntado de forma directa sobre las posibilidades de asumir el cargo si no cumple el año de contrato que tiene firmado con el Real Madrid.

"No hay que decir absolutamente nada, a final de temporada hablaremos de esto", respondió cuando fue preguntado si ha vuelto a hablar con la CBF, tras un primer intento que acabó con su renovación con el Real Madrid, y en un momento en el que su continuidad en el conjunto madridista está a debate.

Carlo Ancelotti, director técnico italiano del Real Madrid, en el partido contra Arsenal AFP

"Mi opinión es que a final de temporada hablaré de esto con el club", sentenció sin aclarar si dirigiría el Mundial de Clubes en verano si decide cambiar de aires tras su conversación con los altos cargos del Real Madrid.

El primer paso para levantarse del Real Madrid lo debe dar en el estadio Santiago Bernabéu, donde aún sentirá la decepción del madridismo tras la derrota ante el Arsenal, que confirmó su eliminación en cuartos de final de la 'Champions'.

"Tenemos que hacer un partido intenso", avisó 'Carletto' que dejó elogios al Athletic Club, resaltando el cansancio que también acumula el equipo de Ernesto Valverde tras haber jugado el jueves en la Liga Europa.

"Los dos equipos hemos tenido partidos. Enhorabuena al Athletic por llegar a la semifinal de la Europa League, está muy cerca del objetivo de jugar la final en San Mamés. Es un equipo intenso que juega bien. Nosotros hemos tenido tiempo para prepararnos y mañana queremos seguir en la pelea por La Liga", aseguró.

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, dando indicaciones en el partido contra Arsenal, por Champions League AFP

Con aún opciones en La Liga, a siete días de la final de la Copa del Rey y el primer Mundial de Clubes por disputar a final de temporada, Ancelotti pidió que las notas y las evaluaciones a su equipo se realicen cuando todo acabe.

"Tenemos que hacer una evaluación para el futuro al final de la temporada o cuando se acabe, pero ahora estamos compitiendo por títulos que siguen siendo importantes. En La Liga, tenemos una final en una semana y tenemos el primer Mundial de Clubes de la historia. Hablar del futuro en este momento no es lo correcto. Lo hablaremos luego, obviamente", manifestó.

"La Champions es la competición más importante, no solo para el Real Madrid, para todos los clubes. Es la historia de esta competición y, afortunadamente, es la más exitosa de este club. No es verdad que el resto no cuente. Cuenta pelear por La Liga, intentar ganar la final de la Copa y el Mundial de Clubes", defendió dando valor a otros títulos.