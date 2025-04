Carlo Ancelotti no le hizo el quite al tema y habló de su futuro: atentos en Real Madrid

El italiano Carlo Ancelotti , entrenador del Real Madrid , volvió a responder preguntas sobre su futuro en el cargo, cuestionado tras la eliminación en cuartos de final de la Liga de Campeones , y se mostró “muy contento y muy feliz” a pesar de las críticas, a la vez que apuntó que su “luna de miel” con el club “sigue”.

“Estoy muy bien con el club. El club es consciente de que ha sido un año más complicado que el año pasado, porque fue muy raro hacer una temporada como la del año pasado. La luna de miel sigue. Estoy muy contento y muy feliz. Con mucha presión, pero eso siempre es así en este tramo de la temporada. Ves el éxito muy cerca y es normal que aumente el estrés y la presión, pero esto es gasolina para mí. No me molesta el estrés, me da más energía para pensar más las cosas”, dijo en rueda de prensa.

“No tengo ninguna revancha contra nadie. Me encanta este banquillo, en la primera etapa y en esta segunda. Y que esto pueda seguir lo más lejos posible. Y si algún día termina, agradecer y quitarme el sombrero ante este club”, añadió sobre si considera que merece continuar para demostrar que sigue pudiendo ganar títulos.

Además, Ancelotti respondió con un “en el fútbol todo es posible” al ser preguntado sobre si imagina un escenario en el que gane Liga -actualmente a cuatro puntos de distancia del FC Barcelona- y Copa del Rey -final ante el Barça este sábado-.

“Obviamente, los dos títulos que tenemos en juego, sin tener en cuenta el Mundial de Clubes, pasan por ganar al Barcelona. Es la única duda que no tenemos. Habrá que salir bien del próximo partido y focalizarnos en la final de la Copa. Tenemos la confianza en que podemos hacerlo. Hay que cambiar algo y algo vamos a cambiar”, señaló.

Por otro lado, Ancelotti negó que su forma de gestionar el vestuario, con “mano izquierda” y cercanía con los jugadores, sea la causa del mal rendimiento esta temporada.

Carlo Ancelotti, entrenador italiano del Real Madrid, en un partido de La Liga de España AFP

“Siempre que hay problemas te hablan sobre tu mano izquierda; pasó en mi primera etapa. Intento manejar la relación con las personas por lo que soy. En una relación tienes que mostrar lo que eres. Esta temporada me he enfadado muchas veces, pero eso no significa tener mano dura. Mi carácter es el de ser una persona abierta y tener relaciones al mismo nivel, respetando y siendo respetado. ¿Por qué soy de mano izquierda? Porque nadie ha tenido relación conmigo siendo de mano derecha. Otros clubes me decían ‘tienes que usar el látigo’, pero no soy capaz; para mí, no es la manera”, explicó.

Y estos problemas en forma de resultado los achacó Ancelotti, en parte, a las graves lesiones de rodilla de Dani Carvajal y Éder Militao.

“Hemos pedido dos piezas fundamentales atrás a las que nos ha costado remplazar y hemos cambiado la idea de nuestro juego. Ahí hemos tenido dificultades para encontrar el equilibrio, que ojalá podamos encontrarlo en este último tramo porque nos jugamos mucho. Si tenemos equilibrio se puede ganar”, apuntó.

“¿Se podía hacer mejor? Obviamente sí. Pero esto es un análisis que haremos a final de la temporada y ojalá esta consideración actual pase a segundo plano”, amplió en referencia a que aún pueden ganar el título de Liga y la Copa del Rey.