Carlo Ancelotti se fue sin 'pelos en la lengua' para hablar del nuevo formato de Champions

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, quiso esperar al “próximo año” para dar su opinión sobre el nuevo formato de la Liga de Campeones que se sortea este jueves, aunque incidió en su crítica habitual del gran número de partidos que hay en el calendario actual.

“Bueno… la verdad no tengo una opinión porque nunca hemos jugado una competición de este tipo. Tenemos que ser pacientes, dar una evaluación el próximo año. A veces algo nuevo puede ser bueno para la competición y para todos. Lo que nos cuesta entender es que aumente el número de partidos”, comentó.

Un formato que incluye a 36 equipos, divididos en cuatro bombos y en el que cada club jugará ocho partidos -dos partidos más que con el sistema anterior- contra rivales diferentes; sin el ida y vuelta habitual hasta la fecha en la fase de grupos.

Los ocho primeros accederán directamente a octavos. Los que acaben entre el noveno y el puesto 24 disputarán una eliminatoria a doble partido en febrero, para completar los octavos de final, y los situados entre el 25 y el 36 quedarán eliminados, sin opción de pasar a ninguna otra competición, como hasta la fecha.

Publicidad

Después, la competición continuará con el formato actual de eliminatorias a doble partido, hasta la final del 31 de mayo de 2025 en el Allianz Arena de Múnich.

Un calendario cargado de partidos al que Ancelotti culpó de las lesiones

Publicidad

“Las lesiones en este momento de la temporada es lo que pasa cuando tienes un calendario demasiado apretado y no tienes tiempo para preparar a los jugadores para este nivel de competición. Tienes que elegir entre las vacaciones de trabajo y los jugadores, y se prefieren las vacaciones después de diez u once meses de trabajo. No es que en agosto baje la intensidad del juego, sigue igual y el jugador no está preparado como en noviembre y diciembre”, dijo.

Además, al ser cuestionado sobre la lesión del futbolista del FC Barcelona Marc Bernal, quien podría tener dañados los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda, lamentó la noticia, al catalogar cada lesión como “un problema y tristeza para todos” ya que quieren enfrentarse “a los mejores rivales”.

Por otro lado, Ancelotti no quiso valorar la inscripción de Dani Olmo como nuevo jugador del conjunto azulgrana después de que LaLiga concediese la baja de larga duración a Andreas Christensen tras "una tendinopatía en el tendón de Aquiles" izquierdo que sufrió en un entrenamiento previo al enfrentamiento contra el Athletic de Bilbao.

“A mí me parece que esta es una pregunta que tienes que hacer a LaLiga. Nosotros respetamos a todos los clubes, a todos los jugadores y a todos los que toman las decisiones”, contestó.