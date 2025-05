Carlo Ancelotti se juega su última carta con Real Madrid; ya sabe cómo salvar la temporada

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se mostró confiado en que su equipo puede ganar la Liga, con una desventaja de cuatro puntos respecto al FC Barcelona con cinco jornadas por disputar, y que esto podría hacer que la “temporada”, que “no” está siendo “buena”, al haber sido eliminados en cuartos de 'Champions' y perder recientemente la final de Copa del Rey, acabe siendo “muy buena”.

“A nivel profesional ha sido una temporada más complicada de lo normal, sobre todo comparándolo con la pasada, que fue perfecta. No ha sido una temporada espectacular, pero faltan cinco partidos y todo puede pasar. Lo que no puede pasar es que bajemos los brazos, tenemos que intentar ganar los cinco partidos que quedan. De momento no es una temporada buena, pero si eres capaz de ganar la Liga puede ser una temporada muy buena”, analizó en rueda de prensa.

“Nosotros pensamos en el presente, en los próximos partidos y en que podemos pelear la Liga hasta el último segundo del último partido. El equipo está focalizado en esto y no pensamos en otra cosa. Hemos tenido muchas lesiones esta última semana, pero estamos convencidos de que podemos sacar un buen equipo y ganar el partido de mañana”, añadió.

Una pelea por la Liga que pasa primero por el partido ante el Celta de Vigo de este domingo en el Santiago Bernabéu.

“El Celta es un muy buen equipo, estuvo cerca de ganar al Barcelona hace poco. Tuvimos una semana para preparar el partido, estamos convencido de que podemos sacar lo mejor el partido de mañana, es importante para seguir en la pelea por la Liga”, dijo.

Una competición en la que el Real Madrid ha ganado sus últimos tres partidos por 1-0.

“Hemos mejorado bastante en el aspecto defensivo con partidos con la portería a cero, pero hemos perdido un poco de eficiencia en ataque”, señaló.

Además, Ancelotti aseguró que Jesús Vallejo, con solo 10 minutos disputados esta temporada y con contrato hasta el 30 de junio, tiene “más opciones” de jugar ante las bajas en defensa -Dani Carvajal, Éder Militao, Antonio Rüdiger, David Alaba y Ferland Mendy-.

Por otro lado, ensalzó al turco Arda Güler, al que señaló como un jugador “muy importante” para el futuro del club.

“Güler ha progresado muy bien. En el futuro va a tener aún más protagonismo. Está mostrando más continuidad en el juego y mostrando que puede jugar como interior. Él va a ser un interior fantástico porque tiene sentido del juego, buen manejo… y va a ser un jugador muy importante en el futuro del Real Madrid porque no hay muchos jugadores en el centro del campo con este tipo de perfil y calidad que él tiene”, comentó.