Carlos 'El Pibe' Valderrama elige al mejor de la historia: “No hay duda, es Maradona”

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama volvió a ser protagonista con sus opiniones directas y sin rodeos. En una reciente entrevista con el programa argentino 'Fútbol de Primera', el exjugador samario habló con admiración de Diego Armando Maradona, a quien considera el mejor futbolista de todos los tiempos. El 'Mono', reconocido por su talento en la cancha y su particular estilo fuera de ella, no dejó lugar a dudas cuando fue consultado por el eterno ’10’ argentino.

“En cuanto a un jugador de fútbol, no he dudado y nunca voy a dudar (…) no tengo motivos por qué dudar. Lo que jugaba Maradona, expresó el exfutbolista colombiano, quien disputó tres Copas del Mundo con la Selección Colombia y fue testigo directo de la época dorada de Maradona, al que le regaló su camiseta después de un partido que la 'tricolor' disputó con la 'albiceleste' en La Bombonera, por Eliminatorias en 1997.

Diego Armando Maradona. PASCAL GEORGE/AFP

'El Pibe' no duda de que Messi estará en el Mundial de 2026

Además, ‘El Pibe’ no escatimó elogios para Lionel Messi, a quien considera uno de los grandes referentes del fútbol actual. Valderrama aseguró que espera ver al capitán de la Selección Argentina en el próximo Mundial de 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Messi podría haber jugado en cualquier época porque es un jugador de fútbol y no levanta la mano de que se va a salir, y amenaza con que no estará. El espíritu competitivo no lo va a cambiar, es lo que siempre le gustó”, afirmó.

Ya agregó: “Él va a jugar. ¿No ves el equipo que tiene? (…) puede jugar por lo que veo, y falta un año (…) si el Inter de Miami no lo renueva, van a haber muchos equipos que lo van a querer tener”, añadió Valderrama, dando a entender que el físico y el talento de Messi aún le dan para otra cita mundialista.

Lionel Messi, en acción con Inter Miami. AFP.

En cuanto a los futbolistas más destacados del presente, el exvolante de la Selección Colombia mencionó a varias figuras que hoy brillan en el panorama internacional. Entre ellos, incluyó a Lionel Messi, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Raphinha, Lamine Yamal y al colombiano Luis Díaz, quien ha sido clave en el esquema del Liverpool en la Premier League.

Con su estilo característico, Valderrama dejó claro que aunque el fútbol evolucione, hay nombres como el de Maradona que, para él, siguen siendo insuperables.