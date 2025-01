Carlos 'Pibe' Valderrama y el recuerdo de su fallido fichaje a Newell's Old Boys

Carlos 'Pibe' Valderrama es de los jugadores más emblemáticos de Colombia y de Sudamérica. El samario revolucionó con su fútbol en la década de los 90 y eso le valió para que jugase en varios clubes de renombre. No obstante, en Argentina se quedó con las ganas de jugar en Newell's y este sábado 4 de enero recuerdan ese episodio fallido.

Y es que en este día en el calendario pero de 1995, el popular 'Mono' llegó a la ciudad de Rosario como la estrella del balompié que era, posó hasta con la camiseta del club y entregó sus primeras declaraciones del por qué eligió a la 'lepra'. Las palabras que expresó en ese tiempo fue porque enNewell's "se forman buenos jugadores, el técnico me conoce y me adaptaré rápidamente".

Sin embargo, el cuento para el del barrio El Pescaíto no tuvo final feliz y eso lo rememoraron en 'TyC Sports', ya que un día después de su anuncio oficial, Valderrama Palacio no volvió más, el fichaje se cayó y todo por temas económicos; no llegó la plata que le habían prometido.

Carlos 'Pibe' Valderrama en la Copa del Mundo de Estados Unidos de 1994. Mark Leech/Offside/Getty Images

¿Qué dijo 'Pibe' Valderrama de su fichaje fallido a Newell's?

En una reciente entrevista con el medio anteriormente citado, el mítico '10' de la Selección Colombia contó exactamente lo que sucedió ese 4 de enero de 1995. Reveló todos los detalles.

"Estuve en Rosario, me fui para allá y todo. Fui a una cancha de básquet donde estaban todos los aficionados esperándome. Cuando me fui de Barranquilla, había llegado a un acuerdo. Me dijeron que cuando llegara a la Argentina, me daría un adelanto del contrato, que es lo que siempre se hace", dijo en primera instancia.

Y en su relato continuó: "Cenamos y cuando terminamos me quedé esperando ese adelanto que nunca llegó porque empezaron las excusas. Entonces pensé: 'Si el primer día es malo, todo va a ser malo'. Me regresé y me quedó pendiente jugar en el fútbol argentino".

Lo cierto es que con su habitual desparpajo y picardía que lo caracteriza, el 'Pibe' dejó unas frases, y es que la 'lepra' vendió en aquel momento al arquero Norberto Scoponi a un club de México, y esa suma de dinero iba destinada para pagarle; sin embargo, no llegó ningún saldo.

"No tengo nada que ver con Scoponi ni con nada. ¿No llegamos a un acuerdo? Llegando me dan mi billete… Yo no espero ni a mi mamá, qué los voy a esperar a ustedes, sean serios", eso habría dicho el samario antes de pegar la vuelta de Argentina y volver a Colombia.

Lo cierto es que el '10' se quedó con las ganas de jugar en la nación del tango.